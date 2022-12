Josef'ten Ronaldo tepkisi: Önce borcunuzu ödeyin

Al Nassr'ın Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun transferini açıklamasının ardından Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi.

Daha önce Suudi Arabistan'da Al-Ahli forması giyen Brezilyalı futbolcu, Ronaldo transferinin açıklandığı paylaşımı alıntılayarak sitemini dile getirdi.

Josef paylaşımında, "Spor Bakanı, sizi bu büyük transferden dolayı tebrik ediyorum. Ardından diğer takımlar için büyük sözleşmeler imzalamadan önce Arap kulüplerinin borçlarını ödemenizi öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Al Ahli ile FIFA'lık olmuştu

Josef, maaşını alamaması nedeniyle Al Ahli ile olan sözleşmesini tek taraflı feshedip Beşiktaş'a transfer olmuştu. FIFA, Al Ahli ile davalık olan Josef'in sözleşme feshini haklı bulmuş ve kulübün Brezilyalı futbolcuya 4.7 milyon euro ödemesine karar vermişti.

Minister of sports , I would like to congratulate you on the great signing and then advise you , before signing large contracts for other teams , to pay the debts that Arab clubs have with FIFA @FIFAcom @AbdulazizTF #CristianoRonaldo https://t.co/6LzXbE9lhY — Souza (@souza5) December 31, 2022