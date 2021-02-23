Josef'ten transfer itirafı: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi

"Beşiktaş’a geldiğim dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe de benimle ilgilendi ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem beni hem menajerlerimi tatmin edecek duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim."