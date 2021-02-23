Josef'ten transfer itirafı: Fenerbahçe ve Galatasaray beni istedi

Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta tecrübeli futbolcu Josef de Souza, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
32 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
"Dinlenme fırsatımız oldu"
- "Haftayı BAY geçmemiz iyi oldu. Yüksek tempoda oynayan futbolculara dinlenme fırsatı oldu. Takım performansımızdan memnunuz. Yüksek bir performans gösterdik. En önemlisi de kazanmamız gereken maçları kazandık."
"Hocamız herkese şans veriyor"
- "Hocamız herkese şans veriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Oğuzhan, Mensah, Ljajic, Atiba ve ben hepimiz şans buluyoruz. Kendi oyunumuzdan memnunuz. Herkesi tatmin ediyoruz. Bundan önemlisi maçları kazanmak bizleri mutlu ediyor. "
"Derbide gol atmak mutluluk verici"
- "Bir derbide daha gol atmak benim için mutluluk verici. Şu an bunu unutmam lazım. Önümüzde daha maçlar var. Takım kazandığı sürece gol atmasam da olur. Skor beni tatmin ediyor. Galatasaray'a attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim."
"En iyi futbolu biz oynuyoruz"
- "Türkiye'de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Her şeyden önemlisi kadromuz kaliteli. Her zaman çok transfer yapmak kalite getirmez. Elimizde az ama öz seçenek var. Kadro kısıtlı değil, En iyi futbolu da biz biliyoruz."
"Asıl joker Necip"
- "Joker de Souza şeklindeki sevgi gösterilerine teşekkür ediyorum ama asıl joker Necip Uysal. Her pozisyonda oynayabiliyor."
"Futbol saha içinde kalırsa, favori biziz"
- "Fenerbahçe ve Galatasaray ile mücadele içerisindeyiz. Arkadan da Trabzonspor geliyor. Onlar da yarışın içinde olacaklardır. Eğer futbol saha çizgileri içerisinde kalırsa Beşiktaş bu yarışın favorisidir."
"Şampiyon olursak primi bağışlayacağım"
- "Eğer şampiyon olursak alacağımız primi Türkiye'deki ve Brezilya'daki hayır kurumlarına bağışlayacağım."
"Aziz Yıldırım kulüp bulmamı istedi"
- "İlk başta kendim adına şunu söylemek isterim; Josef de Souza çok inatçı. İlk sezonda Fenerbahçe'de 48 maç oynadım. Ligi Beşiktaş'a kupayı da Galatasaray'a kaybettik. Çok fazla eleştiri aldım ve takımdan ayrılmam gerektiği söylendi. Dönemin başkanı o zaman Aziz Yıldırım menajerimi aradı ve kulüp bulmasını söyledi. Menajerime sakin olmasını söyledim. Bugün buradayım çünkü hep mücadeleci ve inatçı tavrımdan dolayı bir şeyler elde ettim."
"Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilendi"
"Beşiktaş’a geldiğim dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe de benimle ilgilendi ama pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Hem beni hem menajerlerimi tatmin edecek duruşu Beşiktaş gösterdi. Taraftarların sevgi ve saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim."
"Sınırlı imkanlarla büyüdüm"
- "Allah'ın bana verdikleri için Allah'a şükretmek istiyorum. Her gün futbol oynadığım için, orada bütün mücadelemi gösteriyorum. Sınırlı imkanlarla büyüdüm ve yetiştim. Kendimi özel hissediyorum. Bunca nimeti bana veren Allah'a şükrediyorum. Sahaya çıktığım zaman da bu nimeti en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum."