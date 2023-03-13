Juventuslu Pogba yeniden sakatlandı

Bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Juventus formasıyla sadece 35 dakika sahada kalabilen Paul Pogba, aynı şanssızlığı bir kez daha yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, sahalara dönmek için antrenmanlarını sürdüren Pogba'nın, sağ uyluk kaslarında gerilme tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.