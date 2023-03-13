Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımdaki ilk resmi maçında ağları sarstı. Kasımpaşa karşısında takımına hem galibiyeti hem de ligde üst üste maç kazanma rekorunu getiren İtalyan yıldız, dünya basınında da gündem oldu.





"Yeniden başlangıç oldu"

İtalya'nın ünlü gazetelerinden La Gazzetta dello Sports, "Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu" derken, Corriere dello Sports "Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu" diye yazdı.





"Skoru belirledi"

Almanya'dan Ligablatt, "Akşamın golünü Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk yıldızı Nicolo Zaniolo attı" ifadelerini kullanırken Portekiz'den A Bola, "Kış transfer döneminde Mourinho'nun Roma'sından ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, ilk resmi maçında skoru belirleyen golü attı" dedi.





"Bayrakla sahayı turladı"

Hollanda'dan Voetbal ve Brezilya'dan Trivela da benzer şekilde "Zaniolo, daha 15 dakika geçmeden golünü attı" diye yazdı. Yunanistan'dan Sport-FM ise "Zaniolo ilk golünü çok güçlü duygularla yaşadı. Bayrakla sahayı turladı" ifadelerini kullandı.











