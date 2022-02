Kadın meslektaşlarına tacizde bulunan Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars'ın görevine son verildi

Dünyanın ve Hollanda'nın önde gelen kulüplerinden Ajax, skandal bir olayla sarsıldı. Eski yıldız futbolcu ve kulübün futbol direktörlüğünü yapan Marc Overmars'ın, bazı kadın meslektaşlarına taciz içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Görevine son verildi

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, Overmars'ın taciz içerikli mesajları nedeniyle görevine son verildiğini açıklarken, Ajax Kulübü de bu kararı sosyal medya üzerinden duyurdu. Edwin van der Sar, "Çalışma arkadaşlarım için sorumluluk hissediyorum. Güvenli bir çalışma ortamı sunmak zorundayım. İleride bu konuda daha dikkatli olacağız" ifadelerini kullandı.

"Sınırı aştığımı fark etmedim"

Konuyla ilgili "Utanıyorum" diyen Overmars ise, "Ne yazık ki çizgileri geçtiğimi fark etmedim. Özür diliyorum. Bu davranış kabul edilemez. Ajax'a veda ediyorum" dedi.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them. REKLAM February 6, 2022