SÜPER LİG

Kahramanlar unutulmuyor

İdlib’de şehit olan askerlerimiz, birçok spor organizasyonunda olduğu gibi Süper Lig maçlarında da unutulmadı. Şehitlerimiz, 24. haftada oynanan G.Saray–G.Birliği, Denizlispor–Y. Malatyaspor ve Ankaragücü–Sivasspor maçlarında isimleri anons edilerek anıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Galatasaraylı futbolcular ısınmaya Türk bayraklı tişörtlerle çıktı.

Süper Lig’de dün oynanan maçlar öncesinde, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı. Galatasaray–Gençlerbirliği maçı öncesi Türk Telekom Stadı’nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda “Burada” diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Önünde Türk bayrağı, arkasında da “Mehmet” yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi. Gençlerbirliği ise üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti. Taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.

Kahraman Mehmetçikler, Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçında da unutulmadı. Atatürk Stadı’nda taraftarların oturacağı tribünlere binlerce Türk bayrağı bırakıldı. Saha kenarındaki dijital reklam panolarında ise İdlib kahramanlarının fotoğrafları ve isimleri yansıtıldı. Ankaragücü, İdlib’te hain saldırı sonucu şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimizin anısına, Sivasspor maçının ısınma ve seremonisinde siyah formayla sahaya çıktı. Satışa sunulan formaların geliri ise Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak.

Ankara Eryaman Stadı
Ankara Eryaman Stadı

Denizli Atatürk Stadı
Denizli Atatürk Stadı

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