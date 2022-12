Avustralya'daki derbide ortalık karıştı: Kalecinin suratına metal kovayla vurdular

Avustralya'da Melbourne kenti takımlarını karşı karşıya getiren mücadelenin 22. dakikasında, tribünleri aşarak sahaya giren taraftardan biri, ev sahibi City kalecisi Tom Glover'ın yüzüne metal bir kovayla vurdu. Olayın ardından sahaya meşaleler atılırken, güvenlik güçleri çıkan kargaşayı önlemekte zorlandı.

Melbourne City'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken yaşanan olaylar sonrası mücadele, sporcular ve hakemlere yeterli güvenlik önlemi sağlanamayacağı gerekçesiyle tatil edildi.

Melbourne City'den yapılan açıklamada, darbe nedeniyle kaleci Glover'ın yüzünde kesikler oluştuğu belirtildi. Avustralya Futbol Federasyonu ise taraftarlarla yaşanan arbede sırasında hakem Alex King'in de yaralandığını açıkladı.

İşte maçın tatil edilmesine neden olan olayların görüntüleri:





The @aleaguemen Melbourne Derby at AAMI Park has been suspended after @MelbourneCity goalkeeper Thomas Glover was left with a bloodied face after a bin was thrown at his head following a pitch invasion. pic.twitter.com/QxwvU8VaJO REKLAM December 17, 2022