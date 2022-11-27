Göztepe-Altay maçında olay çıktı: Kaleciye sopayla vurdular Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bu sırada sahaya giren bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile arka arkaya vurdu. Daha sonra yakalanan taraftar gözaltına alındı.

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