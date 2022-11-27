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Göztepe-Altay maçında olay çıktı: Kaleciye sopayla vurdular

Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bu sırada sahaya giren bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile arka arkaya vurdu. Daha sonra yakalanan taraftar gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Altay maçında olay çıktı: Kaleciye sopayla vurdular
Taraftarın, Ozan Evrim'e vurduğu an.

1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında saha karıştı. Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra olaylar çıkmaya başladı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

Kaleciye sopayla vurdular

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı.

Kaleci hastaneye kaldırıldı

Aldığı darbeler sonrasında kaleci Ozan Evrim Özenç yerde kaldı. Yayıncı kuruluş tarafından verilen bilgide, hastaneye kaldırılan kaleci Ozan'ın, bilincinin açık olduğu ifade edildi.

  • Göztepe-Altay maçı ertelendi
  • Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Göztepe-Altay maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Ambulansın sahada olduğu anda bir taraftar, kaleciye saldırdı.
Ambulansın sahada olduğu anda bir taraftar, kaleciye saldırdı.

Taraftar gözaltına alındı.
Taraftar gözaltına alındı.
Bir taraftar sahaya girerek, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı
Bir taraftar sahaya girerek, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, aldığı darbeler sonrasında yerde kaldı.
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, aldığı darbeler sonrasında yerde kaldı.
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