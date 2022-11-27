Göztepe-Altay maçında olay çıktı: Kaleciye sopayla vurdular

1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay maçında saha karıştı. Karşılaşmanın 19'uncu dakikasından sonra olaylar çıkmaya başladı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.
Kaleciye sopayla vurdular
Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, yaka paça gözaltına alındı.
Kaleci hastaneye kaldırıldı
Aldığı darbeler sonrasında kaleci Ozan Evrim Özenç yerde kaldı. Yayıncı kuruluş tarafından verilen bilgide, hastaneye kaldırılan kaleci Ozan'ın, bilincinin açık olduğu ifade edildi.
- Göztepe-Altay maçı ertelendi
- Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti. Göztepe-Altay maçı ileri bir tarihe ertelendi.