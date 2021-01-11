Kartal’a Hatay freni

Süper Lig’in 18. haftasında Hatayspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve 5 haftalık galibiyet serisini sürdüremedi. Siyah-beyazlıların gollerini Aboubakar ve Larin atarken, ev sahibi ekibin golleri Boupendza’dan geldi. 6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar’un şutunda top filelerle buluştu. 0-1. 7. dakikada sağdan gelişen Hatayspor atağında Akintole’nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1. 23’de bu kez soldan gelişen Hatayspor atağında Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı.

Sağdan kullanılan kornerde Larin topu kafayla ağlara gönderdi: 2-2. 46’da Necip’in hatasında topu kapan Selim, Boupendza’yı gördü. Orta sahadan aldığı topla ceza alanına giren Boupendza’nın vuruşunda top yandan auta gitti. 55’te ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Aboubakar’ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Akın gole izin vermedi. 72’de N’Koudou sert vuruşunu kaleci Akın yumruklarıyla uzaklaştırdı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-2 sona erdi.

Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor karşısına, geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçına göre 3 değişiklikle çıktı. Savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz’ın yerine N’Sakala’yı oynatan Sergen Yalçın, orta sahada Oğuzhan Özyakup’un yerine Atiba’yı tercih etti. Başarılı çalıştırıcı, kanatta ise N’Koudou’nun yerine sakatlıktan dönen Ghezzal’ı oynattı.