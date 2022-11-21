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Kasımpaşa Selçuk İnan ile anlaşma sağladı

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa Selçuk İnan ile anlaşma sağladı
Selçuk İnan

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Sorumluluk görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varmıştır. İnan için düzenlenecek imza töreni, yarın saat 14:30'da Kemerburgaz Turgay Ciner Tesislerimizde gerçekleştirilecektir. Tüm basın mensupları davetlidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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