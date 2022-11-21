Kasımpaşa Selçuk İnan ile anlaşma sağladı

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, Teknik Sorumluluk görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varmıştır. İnan için düzenlenecek imza töreni, yarın saat 14:30'da Kemerburgaz Turgay Ciner Tesislerimizde gerçekleştirilecektir. Tüm basın mensupları davetlidir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

𝐊𝐚𝐦𝐮𝐨𝐲𝐮𝐧𝐚 𝐃𝐮𝐲𝐮𝐫𝐮 pic.twitter.com/PfNCf6vPV9 — Kasımpaşa (@kasimpasa) November 21, 2022