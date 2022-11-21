Spor Selçuk İnan ikna oldu Süper Lig ekibinin başına geçiyor
FUTBOL FUTBOL

Selçuk İnan ikna oldu: Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Kasımpaşa Kulübü, Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Selçuk İnan'ı getiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşanın yeni teknik direktörü Selçuk İnan mı oldu?
Selçuk İnan

Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte teknik direktör Şenol Can’la yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşma sağladı.

İlk yapılan görüşmede olumlu sonuç alamayan lacivert-beyazlılar, daha sonra Selçuk İnan'ı ikna etmeyi başardı.

TVNET'te yayımlanan 4x4 Futbol programının yorumcusu Mehmet Ayan, Selçuk İnan görüştüğünü ve taraftarlın el sıkıştığını teyit etti.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen 37 yaşındaki Selçuk İnan, son olarak sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük yapmıştı.

Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi
SPOR
Kasımpaşa'da Şenol Can dönemi sona erdi


İngiltere-İran

İngiltere-İran

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
Avrupada final görmüştü

Avrupa'da final görmüştü

​Rangers'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
İlk randevu

İlk randevu

​Dünya Kupası A grubunda Senegal ile Hollanda karşı karşıya geliyor.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
'En iyisini yapacağımızdan<br> şüphemiz yok'

'En iyisini yapacağımızdan
şüphemiz yok'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EURO 2028 ve 2032 açıklaması.
FIFA LGBT'yi yasakladı

FIFA LGBT'yi yasakladı

​​Dünya Kupası'nda hiçbir takım bu harekete kalkışamayacak
Üç Aslan açılışı yapıyor

Üç Aslan açılışı yapıyor

​Dünya Kupası B grubunda İngiltere-İran maçı muhtemel 11'ler, son bilgiler.
Futbol şöleninde <br>ikinci gün

Futbol şöleninde
ikinci gün

Dünya Kupası'nda bugün 3 maç oynanacak.
'Kurşun geçirmez'

'Kurşun geçirmez'

​Ronaldo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hollanda maçında <br>oynayacak mı?

Hollanda maçında
oynayacak mı?

​Teknik direktör Gustavo Alfaro'dan Valencia açıklaması.
Fransa sahaya çıkıyor

Fransa sahaya çıkıyor

​Son şampiyon, Avustralya maçıyla Dünya Kupası'nı açıyor.
Taziye mesajları yağdı

Taziye mesajları yağdı

Hıncal Uluç için Bakan Kasapoğlu ve kulüpler başsağlığı diledi.
Çok yönlü Fenerbahçe

Çok yönlü Fenerbahçe

​Jorge Jesus takımını farklı sistemlerde oynatıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.