Selçuk İnan ikna oldu: Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte teknik direktör Şenol Can’la yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile anlaşma sağladı.
İlk yapılan görüşmede olumlu sonuç alamayan lacivert-beyazlılar, daha sonra Selçuk İnan'ı ikna etmeyi başardı.
TVNET'te yayımlanan 4x4 Futbol programının yorumcusu Mehmet Ayan, Selçuk İnan görüştüğünü ve taraftarlın el sıkıştığını teyit etti.
Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Galatasaray formalarını giyen 37 yaşındaki Selçuk İnan, son olarak sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük yapmıştı.
Bi @ctisik değilim ama gerçekten "az önce konuştum"
Selçuk İnan, Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü oldu.
Kendinden teyitli yani. Hayırlı olsun.
Bi @ctisik değilim ama gerçekten "az önce konuştum"