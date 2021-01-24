Kasımpaşa'da Koita gerçeği: Kadro dışı bırakılmış

Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Fode Koita'nın uzun süredir kadroda yer almaması kafaları karıştırdı.
Sakatlığı nedeniyle forma giyemediği açıklanan Gineli oyuncunun aslında kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için Kasımpaşa yönetiminin bu kararı aldığı öğrenildi.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun İstanbul ekibinden kesin olarak ayrılmak istediği belirtiliyor.
- Transferde adı Beşiktaş ile anılan Fode Koita, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetti.