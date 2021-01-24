Spor Kasımpaşada Koita gerçeği Kadro dışı bırakılmış
SÜPER LİG

Kasımpaşa'da Koita gerçeği: Kadro dışı bırakılmış

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da yıldız golcü Fode Koita ayrılık kararı aldı. Sözleşmesini yenilemek istemeyen tecrübeli futbolcunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koita'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.
Koita'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro.

Kasımpaşa'nın golcü oyuncusu Fode Koita'nın uzun süredir kadroda yer almaması kafaları karıştırdı.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemediği açıklanan Gineli oyuncunun aslında kadro dışı bırakıldığı bildirildi. Sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için Kasımpaşa yönetiminin bu kararı aldığı öğrenildi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun İstanbul ekibinden kesin olarak ayrılmak istediği belirtiliyor.

  • Transferde adı Beşiktaş ile anılan Fode Koita, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 4 gol kaydetti.

Koita, yeni sezon başlarken Kasımpaşa'nın en etkili oyuncusu olarak yorumlanıyordu.

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