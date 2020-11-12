SÜPER LİG

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü kim olacak?

Kasımpaşa'da İrfan Buz sesleri

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Kasımpaşa, deneyimli çalıştırıcı İrfan Buz ile görüşüyor. Tarafların anlaşma sağlaması halinde deneyimli teknik adam, İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü olacak.

Haber Merkezi İHA
İrfan Buz son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.

İrfan Buz son olarak Bursaspor'u çalıştırmıştı.

Fotoğraf: Güven Yılmaz / AA

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da teknik adam arayışları devam ediyor. Lacivert-beyazlı takım, teknik direktör İrfan Buz ile görüşme halinde. Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber ile görüşen Buz’un görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • 53 yaşındaki teknik adam, daha önce Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Samsunspor gibi kulüplerde görev yapmıştı.

Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?
Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?

Eddie Newton ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Abdullah Avcı ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladı.Bordo mavili kulüple çalışmalara başlayacak olan Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak ismi dikkati çekiyor. Uzun yıllardır Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Ak, hem futbolcu izleme hem de taktik anlamda tecrübeli teknik adamın 'sağ kolu' pozisyonunda bulunuyor.Trabzonspor için teknik direktörlük görevini reddettiGeçtiğimiz günlerde adı Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı, Akdeniz temsilcisinin teklifini reddetmiş, kırmızı beyazlılar bunun üzerine yardımcı antrenör Orhan Ak'a teknik direktörlük teklifi götürmüştü. 41 yaşındaki antrenör bu teklifi reddedip, Abdullah Avcı ile Trabzon'a gelerek bordo mavili kulübe imza attı.Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladıAnne vasiyetiOrhan Ak'ın teknik direktörlük görevini reddederek Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapmasının arkasında ise duygusal bir hikaye var. Orhan Ak, 2 yıl önce kanser tedavisi gören Trabzon doğumlu annesi merhum Emine Ak'ı toprağa vermişti. Oran Ak'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Emine hanım vefat etmeden önce oğlu Orhan'a Trabzonspor'da çalışmasını çok istediğini belirtmiş. 41 yaşındaki antrenör bu nedenle Antalyaspor'un kendisine yaptığı teknik direktörlük teklifini kabul etmedi ve bugün itibariyle Trabzonspor'da göreve başladı.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.