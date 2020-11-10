Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?

Eddie Newton ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Abdullah Avcı ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladı.Bordo mavili kulüple çalışmalara başlayacak olan Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak ismi dikkati çekiyor. Uzun yıllardır Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Ak, hem futbolcu izleme hem de taktik anlamda tecrübeli teknik adamın 'sağ kolu' pozisyonunda bulunuyor.
Trabzonspor için teknik direktörlük görevini reddetti
Geçtiğimiz günlerde adı Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı, Akdeniz temsilcisinin teklifini reddetmiş, kırmızı beyazlılar bunun üzerine yardımcı antrenör Orhan Ak'a teknik direktörlük teklifi götürmüştü. 41 yaşındaki antrenör bu teklifi reddedip, Abdullah Avcı ile Trabzon'a gelerek bordo mavili kulübe imza attı.
Anne vasiyeti
Orhan Ak'ın teknik direktörlük görevini reddederek Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapmasının arkasında ise duygusal bir hikaye var. Orhan Ak, 2 yıl önce kanser tedavisi gören Trabzon doğumlu annesi merhum Emine Ak'ı toprağa vermişti. Oran Ak'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Emine hanım vefat etmeden önce oğlu Orhan'a Trabzonspor'da çalışmasını çok istediğini belirtmiş. 41 yaşındaki antrenör bu nedenle Antalyaspor'un kendisine yaptığı teknik direktörlük teklifini kabul etmedi ve bugün itibariyle Trabzonspor'da göreve başladı.
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