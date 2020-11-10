Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?

Eddie Newton ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Abdullah Avcı ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladı.Bordo mavili kulüple çalışmalara başlayacak olan Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak ismi dikkati çekiyor. Uzun yıllardır Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Ak, hem futbolcu izleme hem de taktik anlamda tecrübeli teknik adamın 'sağ kolu' pozisyonunda bulunuyor.

Trabzonspor için teknik direktörlük görevini reddetti

Geçtiğimiz günlerde adı Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı, Akdeniz temsilcisinin teklifini reddetmiş, kırmızı beyazlılar bunun üzerine yardımcı antrenör Orhan Ak'a teknik direktörlük teklifi götürmüştü. 41 yaşındaki antrenör bu teklifi reddedip, Abdullah Avcı ile Trabzon'a gelerek bordo mavili kulübe imza attı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı Trabzonspor'da Eddie Bilal Newton'ın ardından, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandı. 57 yaşındaki deneyimli hocayla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi.Avcı'ya ödenecek rakam belli olduBordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi. Trabzonspor, 57 yaşındaki teknik adama bu sezon 5 milyon TL, gelecek sezon için 6,5 milyon TL, 2022-23 sezonu için ise 8,5 milyon TL garanti ücret ödeneceğini bildirdi.Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belliTrabzonspor ile 2,5 yıllık anlaşma sağlayan Abdullah Avcı'nın yardımcıları da belli oldu. Avcı'nın ekibi şu şekilde:Orhan Ak - Yardımcı AntrenörEgemen Korkmaz - Yardımcı AntrenörYaşar Çevikel - Psikolojik Performans AntrenörüCaner Erol - Performans AnaliziÖzerk Tufan - Fizik Performans AntrenörüHaluk Güngör - Kaleci AntrenörüAbdullah Avcı'nın Trabzonspor kararında Orhan Ak detayıTrabzonspor'da Abdullah Avcı'nın yardımcıları belli oldu

Anne vasiyeti

Orhan Ak'ın teknik direktörlük görevini reddederek Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapmasının arkasında ise duygusal bir hikaye var. Orhan Ak, 2 yıl önce kanser tedavisi gören Trabzon doğumlu annesi merhum Emine Ak'ı toprağa vermişti. Oran Ak'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Emine hanım vefat etmeden önce oğlu Orhan'a Trabzonspor'da çalışmasını çok istediğini belirtmiş. 41 yaşındaki antrenör bu nedenle Antalyaspor'un kendisine yaptığı teknik direktörlük teklifini kabul etmedi ve bugün itibariyle Trabzonspor'da göreve başladı.