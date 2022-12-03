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2022 FIFA Dünya Kupası'nın modası: Ghutra

İlk kez bir Orta Doğu ve Müslüman ülkede düzenlenen Dünya Kupası'nı takip etmek için dünyanın dört bir yanından gelen futbolseverler, milli takımları için üretilmiş ghutraları giyerek tribünlerde ve sokaklarda renkli görüntüler oluşturuyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Katar Dünya Kupasında taraftarlara satılan ghutra nedir?
Katar'da moda farklı ülkelere özgü ghutra.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nı yerinde takip eden futbolseverler, sokaklarda ve tribünlerde milli takımları için üretilmiş yerel kıyafetlerle renkli görüntüler oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanından birçoğu Orta Doğu'ya ilk kez gelen sporseverler, başkent Doha'da günlük yaşama ayak uydurmakta zorlanmıyor.

Her yabancı ziyaretçi gibi gidilen ülkenin diline duyulan merak Katar'da da karşılığını buluyor. Toplu taşıma araçlarında aksanlı söylenen "inşallah", "şükran", "naam", "la" gibi Arapça kelimeler, sohbetin doğal akışında yerini alıyor.

Futbolseverlerin ilgisi sadece kentin sembolik yapılarıyla, yerel lezzetleriyle ve Arapça ile sınırlı kalmıyor. Bölge halkının kullandığı yerel kıyafetlerin, Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımların renkleriyle özel bir tasarıma kavuşmasıyla sokaklar farklı görüntülere bürünüyor.

Renkliliğe ghutra damgası

Futbolseverlerin tribünleri renklendirmek için sık sık kullandığı milli takım renklerini taşıyan peruk, gözlük, şapka, maske gibi eşyaların arasına Katar'da ghutra da katıldı.

Bölgede yaşayan erkeklerin başına taktığı ghutraya dünyanın başka ülkelerinden gelen futbolseverler de büyük ilgi gösteriyor.

Brezilya'nın Kamerun ile oynayacağı son grup maçına ghutra giyerek hazırlanan Brezilyalı bir taraftar, "Kültür ve Dünya Kupası'nın güzel bir karışımı. Bunun için ghutra giydim. Yemekler güzel. Kültürü çok beğendim. Müzeye gittim. Statlar ve maçlar güzel. Her şey gerçekten çok iyi." diye konuştu.

Mağaza sahipleri ilgiden memnun

Satışlarla ilgili bilgi veren mağaza çalışanı ise yabancı futbolseverlerin yerel kıyafetlere büyük ilgi gösterdiğini ve her gün yaklaşık 600 ghutra sattıklarını, kupanın ilk birkaç gününün sakin geçtiğini ancak maçlar ilerledikçe sporseverlerin Katar'a akın ettiğini belirterek, "Şu ana kadar en çok Meksikalı futbolseverlere sattık. Brezilya, ABD, İngiltere, Arjantin'den çok fazla müşterimiz oldu. Meksika'dan 40 binden fazla taraftarın geldiğini duydum. Ben, bunu beklemiyordum. Arjantin ve Brezilya'nın daha çok satacağını düşünmüştüm ama Meksikalı taraftarların ilgisi beni çok şaşırttı" diye konuştu.

Kupanın Katar'daki havayı çok değiştirdiğini aktaran mağaza çalışanı, "15 yıldır burada yaşıyorum. Herkes Dünya Kupası için deli oluyor. Bence bu Dünya Kupası, diğerlerinden çok farklı. Maçlarda beklenmedik sonuçlar alınıyor, beklenmedik takımlar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

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