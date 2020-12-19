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Katar'ın simge stadyumu açıldı: Maçı 20 bin kişi izledi

Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden biri olan er-Rayyan Stadyumu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımı ile açıldı.

Haber Merkezi AA
Stadın açılışında havai fişek gösterisi yapıldı.

Stadın açılışında havai fişek gösterisi yapıldı.

Katar'ın Milli Günü kutlamaları ile eş zamanlı yapılan er-Rayyan Stadyumu açılışı, Katar Emir Kupası karşılaşması As-Sadd ile El-Arabi takımları arasındaki final maçının oynanması ile gerçekleştirildi.

Katar Emiri Al Sani tarafından gerçekleştirilen açılışa aynı zamanda, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Asya Olimpiyat Konseyi Başkanı Şeyh Ahmed el-Fahd da katıldı.

Katar Emiri Al Sani
Katar Emiri Al Sani

Tören, stadyumun tribünlerinde oturan 20 bin seyirci ile yeni tip Kovid-19 krizinden bu yana en kalabalık ortak aktivite olarak kayda geçti.

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk ülke olan Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında stat inşaatı, metro yapımı, otel kapasitelerinin artırılması ve altyapı hizmetleri gibi çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

er-Rayyan Stadyumu'nun dış görüntüsü.
er-Rayyan Stadyumu'nun dış görüntüsü.

A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katıldı.Ay-Yıldızlılar birinci ve üçüncü torbadan kendisine denk gelebilecek takımlarla eşleşti.İşte A Milli Takımımızın grubundaki takımlar;HollandaTÜRKİYENorveç KaradağLetonyaCebelitarık2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, AzerbaycanB Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, KosovaC Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, LitvanyaD Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, KazakistanE Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, EstonyaF Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, MoldovaG Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, CebelitarıkH Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, MaltaI Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San MarinoJ Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn📰 CONFIRMED: Here are the groups for @UEFA&#39;s #WCQ on the road to #WorldCup Qatar 2022! 🤔 Which games stand out to YOU? pic.twitter.com/sLsXolLR3t&mdash; FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2020 Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecekUEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.Şenol Güneş'ten milli takım değerlendirmesi: "Biz sadece takıldık yine kalkıp koşacağız"Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı

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