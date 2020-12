A Milli Takımımızın Dünya Kupası yolundaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya; İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katıldı.

Ay-Yıldızlılar birinci ve üçüncü torbadan kendisine denk gelebilecek takımlarla eşleşti.

İşte A Milli Takımımızın grubundaki takımlar;

Hollanda

TÜRKİYE

Norveç

Karadağ

Letonya

Cebelitarık

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecek

UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.

Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Şenol Güneş'ten milli takım değerlendirmesi: "Biz sadece takıldık yine kalkıp koşacağız" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Uluslar Ligi'nde başarısız olduklarını ve bundan sonra daha iyi olmaları gerektiğini açıkladı. Gazetecilerle Zoom bağlantısı üzerinden bir araya gelen Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar;“Yusuf’la ilgili olumsuz düşüncem olsa, kadroya çağırmam”“Yusuf yetenekli bir oyuncu. Abdülkadir de öyle. Ama tam ritmini yakalamadı. Bu oyuncular özgür ve sonuç değiştirebilecek isimler. Maçın kaderini değiştirebilecek oyuncular. Yusuf’la ilgili olumsuz bir düşüncem yok. Öyle olsa kadroya çağırmam. Şu ana kadar 26 defa milli oldu yanlış hatırlamıyorsam, 17’sinde benim dönemimde 1.5 senede oldu. Cenk ve Kenan’la başlamak yerine bu oyunculardan birinin yanında Yusuf’la başlanabilirdi. Ama tercihim daha farklı oldu. Sırbistan maçında Yusuf’u aldık oyuna, golü bulduk. Bu kez de Yusuf’u aldık oyuna, golü yedik. Yusuf yetenekleri itibariyle skor alma konusunda avantajlı bir isim. Almanya maçından sonraki eleştirileri hatırlar mısınız? Burada Enes ve Yusuf ağır eleştiriler aldı. Rusya maçında hücuma dönük değiştireceğim iki oyuncu vardı. 5 dakika var diye düşünürken 2 dakika vardı. 25-30 saniye kala girdiler oyuna. Moral olması için girmelerini istedim. Yusuf bu dalgalanmayı kulübünde de geçirdi. Ben de onunla konuşuyorum. Dün de izledim maçını ve olumlu işler yaptı. Ama bunları daha önce yapabilirdi. Bu sadece Yusuf için değil, Hakan için de, Abdülkadir için de, Cengiz için de geçerli. İster 5 dakika girsin, ister 30 dakika girsin oyuna, önemli olan oyunun sonucunu değiştirmektir. Ben de Mahmut ve İrfan’ı oyuna koyarken daha farklı bir düşünce içindeydim, topa daha çok sahip oluruz diye düşündüm.”“Yabancı konusunda fikrimi söyledim, troller devreye girdi”“Yabancı konusunda özellikle Galatasaraylı arkadaşların bir rahatsızlığı var. Bana sordukları zaman fikrimi söylüyorum ama troller üzerime salınıyor. 14 yabancıyla devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben Türk futboluyla ilgili fikrimi söylüyorum, ben üretimden yanayım. Bu ayrıca konuşulacak bir konu. Bunlar başlı başına uzun vadeli bir olay. Biz geldiğimizde kalecimiz Serkan ve Sinan’dı. Ama şimdi kaleci sorunumuz yok diyoruz. Sol ayaklı bir stoperiniz varsa ve bu oyuncuyu sol bek olarak kullanabiliyorsanız, bu oyuncu sizin 10 senenizi kurtarır. Ben bunu ifade ettim oyunculara. Almanya 6 gol yedi diye dünya futbolunda yok mu oldu. Elimizdeki bu grupta bir ekolü, bir sistemi yaşatmak istiyoruz. Yusuf iyi oynasa da kötü oynasa da benim oyuncumdur. Enes de öyledir. Bu isimler olmazsa Halil İbrahim olur. Bu sistem böyle. Birine sol bek bul, getir bana takımı kur demedim ben. Ben bugün varım, yarın yokum. Kompleksimiz yok. Son dönemlerimizde ülke futbolunun Avrupa ve dünyada başarılı olmasını istiyorum. Konumuz futbol ama bunları konuşurken benim amacım, alınan başarısızlığı kapatmak değil” “Sistem değil oyun felsefesi önemli”“Şu anda çok iyi bir grup yakalandığı konuşuluyor. Her grup da bana rastlıyor. Zor kazandığımız Andorra maçında da, İzlanda’da da, Fransa maçında da aynı oyunu oynamaya çalıştık. Ama Fransa’da oynadığımız şekli oldukça kötüydü. Son maçta bakıyorum, Merih olsun, Zeki olsun, Caner olsun, Okay olsun, öyle top kayıpları yaptık ki, bu toplar geri döndü. Aslında kaos olmuyor, hata oluyor. Mesela Belçika, Mertens ile Hazard beraber oynar mı tartışması yapıyordu. Bu tartışmalar futbolu zenginleştirdi. 4-4-2 ya da 3-4-3 gibi sistemlerin hepsi oynanabilir. Bunlar önemli değil. Messi’yi hangi sisteme koyarsanız koyun, Messi oynar. Koşu mesafesi hesaplandığı zaman Messi’yi belki ilk sıralarda göremezsiniz ama Messi’nin katkısı ortadadır. Bizim de uluslararası arenada mücadele edecek oyuncular yetiştirmemiz gerekiyor. Yetiştirdiğimiz oyuncuları da satacağız ve döviz girecek ülkeye. Şu anda santrfora ihtiyacım yok. İyi bir Burak, iyi bir Cenk olduğu zaman ihtiyacım yok. Ama yine de yeni oyuncular bakıyorum. Benden sonrasını düşünüyorum” Milli Takım kadrosuna dair açıklamalar;-"Ozan Tufan iyi bir çıkış yaptı. Ancak son iki maçta beklentilerimin altında. Böyle şeyler yaşayabiliyoruz."-"Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu kıyasıya bir rekabete girecek. Güven Yalçın, Serdar Dursun var, Ercan Kara var. Onlara da bakıyoruz"-"Çağlar Söyüncü kendine bakan bir oyuncu. Sakatlığı talihsiz bir sakatlık. Son idmana katıldı bizimle. Ben bilerek oynatmadım. Riske etmeyelim istedik"A Milli Takım [🇹🇷] Teknik Direktörü #ŞenolGüneş'in gazetecilerle Zoom yayını üzerinden gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısından öne çıkan cümleler. 👀 pic.twitter.com/4UzK2y4z9y— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 23, 2020