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Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK’ten flaş açıklama geldi

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK’ten flaş açıklama geldi

13:386/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Üniversite sistemi değişiyor mu?
Üniversite sistemi değişiyor mu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı sitelerde yer alan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberinin gerçeği yansıtmadığını, bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı. İşte YÖK'den 'Üniversite sistemi değişecek' iddialarına ilişkin son dakika açıklamasının detayları.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yayınlanan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz tarafından yürütülen böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

Üniversite sistemi değişecek mi?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda Kurulumuz tarafından yapılan sunumda; yükseköğretim hayatımız, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülmekte olan ihtisaslaşma programı, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konuları ele alınmıştır. Toplantıda ayrıca gelecek 30 yılda dünyada ve ülkemizde yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe yönelik vizyonuna yönelik hazırlıkları ve projeleri konusunda, Kurul Başkanı ve üyeler tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Çok verimli gerçekleşen toplantının önümüzdeki günlerde devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

YÖK'ten üniversite sistemi değişiyor iddialarına açıklama geldi

YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik ile ilgili konuların yer almadığı belirtilerek, "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" denildi.



#YÖK
#Üniversite sistemi
#Yükseköğretim Kurulu

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