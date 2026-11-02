Galatasaray Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? Muhtemel 11'ler ve takımlarda son durum
Galatasaray Stuttgart maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında 3 Kasım Salı akşamı Galatasaray, sahasında konuk edeceği Alman ekibi Stuttgart karşısında galibiyet arayacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde takımlar son hazırlıklarını yaparken, futbolseverler de maçın hangi kanalda, saat kaçta, hangi futbolcular eksik ve muhtemel 11'ler gibi detaylı bilgileri araştırıyor. İşte Galatasaray-Stuttgart maçı canlı yayın bilgileri, istatistikler ve takımlardan son haberler...
Galatasaray-Stuttgart maçı, 3 Kasım Salı günü saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak ve TRT 1’den şifresiz yayımlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde ikinci galibiyetini hedefleyen sarı-kırmızılılar, Alman takımlarına karşı iç sahada 1992’den bu yana süren kazanamama serisini de sona erdirmek istiyor.
Galatasaray-Stuttgart maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin dördüncü haftasında 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul’da oynanacak. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Galatasaray, Lille deplasmanında aldığı 4-2’lik galibiyetin ardından turnuvadaki ikinci galibiyetini arayacak.
Sarı-kırmızılılar, ilk üç haftayı bir galibiyet ve iki mağlubiyetle tamamlayarak 3 puanla 23. sırada yer aldı. İki galibiyet ve bir beraberliği bulunan Stuttgart ise 7 puan ve averajla altıncı sırada bulunuyor.
Galatasaray-Stuttgart maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Mücadele, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edilebilecek.
Maçın programı ve yayın bilgileri şöyle:
Tarih: 3 Kasım 2026 Salı
Başlama saati: 20.45
Stat: RAMS Park
Televizyon yayını: TRT 1, canlı ve şifresiz
Dijital yayın: tabii
Hakem: Chris Kavanagh
Galatasaray dört maçlık galibiyet serisiyle sahaya çıkacak
Galatasaray, Barcelona mağlubiyetinin ardından oynadığı dört resmi karşılaşmayı da kazandı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Gençlerbirliği’ni 1-0, Lille’i 4-2, Fenerbahçe’yi 2-1 ve Konyaspor’u 4-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi’nin ilk iki haftasında Sporting’e 3-1, Barcelona’ya 4-1 yenilen Galatasaray, ilk puanlarını Lille deplasmanında aldı. Teknik direktör Okan Buruk, Stuttgart karşılaşmasıyla Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarındaki 42. maçına çıkacak.
Galatasaray’da hangi oyuncular forma giyemeyecek?
Galatasaray’da karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Ancak UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, statü gereği Stuttgart karşısında oynayamayacak.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, son üç maçta dört gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe karşısında iki, Lille ve Konyaspor karşısında ise birer gol attı.
Osimhen’in bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’ndeki toplam gol sayısı 10’a ulaştı.
Alman takımlarına karşı iç sahadaki son galibiyet 1992’de
Galatasaray ile Stuttgart, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, daha önce Alman temsilcileriyle oynadığı 33 maçta dokuz galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
Galatasaray’ın Alman takımlarına karşı iç sahadaki son galibiyeti, 4 Kasım 1992’de UEFA Kupası’nda Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 1-0’lık sonuç oldu. Bu karşılaşmanın ardından evinde Alman ekipleriyle oynadığı dokuz maçta beş beraberlik ve dört mağlubiyet yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, Alman temsilcilerine karşı son galibiyetini ise 12 Mart 2013’te deplasmanda Schalke 04’ü 3-2 yenerek elde etti. Sonraki yedi karşılaşmada bir beraberlik ve altı mağlubiyet aldı.
Stuttgart, Şampiyonlar Ligi’nde yenilgi yaşamadı
Stuttgart, ilk üç haftada Viking’i 3-1, Slovan Bratislava’yı 3-0 mağlup etti ve Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Alman ekibi, bu karşılaşmalarda yedi gol atarken kalesinde iki gol gördü.
Sebastian Hoeness’in çalıştırdığı Stuttgart, Bundesliga’da ise sekiz haftada üç galibiyet ve beş mağlubiyetle 9 puan topladı. Ligde 11. sırada bulunan takım, son maçında Bayer Leverkusen’i deplasmanda 4-2 yendi.
Stuttgart’ta sakatlıkları bulunan Angelo Stiller, Leo Sauer ve Josha Vagnoman, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Ermedin Demirovic ise Şampiyonlar Ligi’nde kaydettiği dört golle takımının hücumdaki öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.
Karşılaşmayı Chris Kavanagh yönetecek
İngiliz hakem Chris Kavanagh’ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Dördüncü hakem Sam Barrott olurken VAR’da Darren England, AVAR’da Peter Bankes görev alacak.
Galatasaray, Stuttgart maçının ardından Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında Aston Villa’yı ağırlayacak. Karşılaşma, 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.45’te oynanacak.
Galatasaray'ın Stuttgart maçı muhtemel 11'i
Galatasaray’ın Stuttgart karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11’i şöyle:
Kaleci: Uğurcan Çakır
Savunma: Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs
Orta saha: Torreira, Lemina, Batrakov
Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Victor Osimhen