Asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2027 asgari ücret toplantıları ne zaman başlayacak? Yüzde 25 ve 27 zam hesabı

Asgari ücret için yüzde 30 artış beklentisi





2026 yılında net 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin yeni yılda ulaşacağı tutar henüz belli olmadı. Bayram, 2027 için zam beklentisinin yüzde 30 olduğunu ifade etti.





Bu oran, komisyon tarafından kararlaştırılmış bir artışı değil, Bayram’ın beklentisini yansıtıyor. Dolayısıyla yeni asgari ücretin kesinleşmiş tutarı olarak değerlendirilmiyor.