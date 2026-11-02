Yarın okullar tatil mi? 3 Kasım Edirne, Tekirdağ, Antalya ve İstanbul'da okullar tatil mi, ders var mı? Sağanak sonrası gözler valilik açıklamalarında

“3 Kasım okullar tatil mi?” sorusu, İstanbul, Trakya ve Antalya’da etkili olan sağanakla birlikte gündeme geldi. İstanbul Valiliği ve yağışların etkili olduğu diğer illerin valiliklerinden salı günü eğitime ara verileceğine ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.





İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Antalya’da sağanak yağışın günlük yaşamı etkilemesi üzerine öğrenciler ve veliler, “3 Kasım okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 3 Kasım 2026 Salı günü için henüz okul tatili kararı açıklanmazken, valiliklerden ve Millî Eğitim Bakanlığından gelecek duyurular bekleniyor.