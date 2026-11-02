Yarın okullar tatil mi? 3 Kasım Edirne, Tekirdağ, Antalya ve İstanbul'da okullar tatil mi, ders var mı? Sağanak sonrası gözler valilik açıklamalarında
3 Kasım okullar tatil mi? İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Antalya’da etkili olan sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler, 3 Kasım 2026 Salı günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini araştırırken gözler valiliklerden ve Millî Eğitim Bakanlığından gelecek resmî açıklamalara çevrildi.
“3 Kasım okullar tatil mi?” sorusu, İstanbul, Trakya ve Antalya’da etkili olan sağanakla birlikte gündeme geldi. İstanbul Valiliği ve yağışların etkili olduğu diğer illerin valiliklerinden salı günü eğitime ara verileceğine ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadı.
İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Antalya’da sağanak yağışın günlük yaşamı etkilemesi üzerine öğrenciler ve veliler, “3 Kasım okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 3 Kasım 2026 Salı günü için henüz okul tatili kararı açıklanmazken, valiliklerden ve Millî Eğitim Bakanlığından gelecek duyurular bekleniyor.
3 Kasım için okul tatili açıklaması yapıldı mı?
İstanbul Valiliği ve diğer illerin valiliklerinden 3 Kasım’da okulların tatil edileceğine ilişkin resmî bir duyuru gelmedi. Yağışların etkili olduğu illerde eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda yapılacak açıklamalar takip ediliyor.
İstanbul’da kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Açıklamada, iki saatlik periyot için uyarıda bulunuldu.
Su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin birçok bölgesinde etkisini artırdı. Gök gürültülü sağanakla birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular yollarda yürümekte zorluk yaşarken, sürücüler ise trafikte yavaş ilerliyor.
Avrupa Yakası'nda, sağanak nedeniyle Küçükçekmece ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Akıncı Sokak sulara gömüldü.
Arnavutköy, Fatih ve Eyüpsultan'da da cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Maltepe, Kavacık'ta da gök gürültülü sağanak etkili oluyor.
Ümraniye ve Ataşehir sınırlarında yer alan İstanbul Finans Merkezi binalarının tepesine yıldırım düşmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadıköy Fikirtepe'de de çakan şimşek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yağış sürüyor
Trakya’da etkili olan sağanak, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne’de aniden başlayan ve yer yer şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Kırklareli ve Tekirdağ’da da sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Bölgede yağışın çarşamba gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Antalya’da cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu
Antalya’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırdı. Özellikle Konyaaltı ilçesinde cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlerken yayalar yürümekte zorlandı.
Bazı kent sakinleri yağıştan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı.
2026-2027 eğitim öğretim takviminde tatil tarihleri
Okul tatiline ilişkin duyurular beklenirken eğitim öğretim takvimindeki ara tatil, yarıyıl tatili ve dönem tarihleri şöyle:
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027
3 Kasım Salı günü eğitime ara verilmesine ilişkin henüz resmî bir karar açıklanmış değil.