ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 3 KASIM 2026: Bu akşam hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray'da sahasında Alman ekibi Stuttgart karşısında galibiyet arayacak. Devler Ligi'nde bu akşamki maçların hangileri olduğu, maçların nereden yayınlandığı ve saat bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Şampiyonlar Ligi 4. hafta maç programı ve karşılaşmaların yayın bilgileri.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, 3 Kasım'da oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Haftada Türk temsilcilerinden Galatasaray yarın sahasında Almanya ekibi Stuttgart’ı ağırlarken, Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta müsabakaları, yarın ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Galatasaray, yarın saat 20.45’te Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te İngiltere ekibi Liverpool’u konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftanın programı (TSİ) şöyle:
3 Kasım:
20.45 Shakhtar Donetsk - Sporting
20.45 Galatasaray - Stuttgart
23.00 Barcelona - Aston Villa
23.00 Atletico Madrid - Bayern Münih
23.00 Manchester United - Roma
23.00 Feyenoord - Inter
23.00 Bodo/Glimt - Lille
23.00 Villarreal - Paris Saint-Germain
23.00 LASK - Slovan Bratislava
4 Kasım Çarşamba
20.45 Fenerbahçe - Liverpool
20.45 AEK - Real Madrid
23.00 Borussia Dortmund - Real Betis
23.00 Porto - Napoli
23.00 PSV - Club Brugge
23.00 Leipzig - Manchester City
23.00 Slavia Prag - Arsenal
23.00 Lens - Como
23.00 Viking - Sabah
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor?
UEFA’nın kulüp organizasyonlarının Türkiye’deki yayın adresi TRT ve tabii olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarının yanı sıra UEFA Süper Kupa da bu kanallardan takip edilebilecek. İngiltere FA Cup maçları da TRT ve tabii’nin yayın programında yer alacak.
TRT ve tabii’de yayınlanacak organizasyonlar:
UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
UEFA Konferans Ligi
UEFA Süper Kupa
İngiltere FA Cup