MİLLİ TAKIM

Nihat Özdemir'den Şenol Güneş eleştirilerine cevap: Euro olarak yazılan rakamlar gerçek dışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilerin ağır olduğunu belirterek, "Hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz. Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir" dedi.

Haber Merkezi DHA
TFF Başkanı Nihat Özdemir

TFF Başkanı Nihat Özdemir

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilere şu sözlerle karşı çıktı;

"Ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır"


  • "A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bir kaza yaşamıştır, son saniyeye kadar liderlik şansımız vardı ama olmadı. Tabii ki futbolda bu tür şanssızlıklar var ve her zaman olabilir. Ancak çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz."

"Hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz"

  • "Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir. A Milli Takım Teknik Direktörü olarak, gerek mesleki bilgi ve becerisiyle, gerek etik değerlere olan bağlılığı ile kalitesini her zaman kanıtlamış olan bir spor insanıdır. Yönetim kurulum ve kendi adıma, kendisine yöneltilen ahlak ve etik dışı suçlamaları kınıyoruz. Eleştiriye her zaman açığız ancak bu eleştirilerin vicdan hak ve hukuka aykırı şekilde yapılarak işini gerçekten haysiyetiyle yapan insanlara zarar vermesine ve Türk futbolunun yıpranmasına asla izin vermeyeceğiz. Biz Şenol Güneş hocamız ve yakaladığımız jenerasyonla, önümüzdeki yaz oynanacak olan EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyoruz. İnşallah, hocamızla 2022 Dünya Kupası finallerine de katılarak özlediğimiz Dünya Kupası coşkusunu bir daha yeniden yaşayacağız. Bu başarıların, bizlere ekonomik olarak güçlü kazanımları oldu ve olacaktır."

Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük
Lider olmak için çıktığımız maçta küme düştük

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6. hafta maçları tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi gruplarının son haftasında milliler, deplasmanda Macaristan'a 2-0 mağlup oldu. Gruptaki diğer müsabakada ise Sırbistan, sahasında Rusya'yı 5-0 yendi.Bu sonuçların ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki Rusya ve üçüncü Sırbistan, B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.Puan ve ikili averajları eşit olan Sırbistan ile Türkiye arasındaki sıralamayı, deplasmanda atılan goller belirledi. Sırbistan, Türkiye'ye deplasmanda attığı 2 golün avantajıyla grubu 3. sırada bitirdi.Karşılaşmadan dakikalar;6. dakikada ay-yıldızlı ekip serbest vuruş kazandı. Macaristan kalesini cepheden gören pozisyonda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda, kaleci Dibusz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.9. dakikada Macaristan'ın gelişen atağında Kalmar, kaleye yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top üstten auta gitti.28. dakikada Mahmut Tekdemir'in sağdan kullandığı taç atışı sonrası ceza sahası içinde topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun savunmaya rağmen vuruşunda, kaleci Dibusz yerden uzak köşeye giden meşin yuvarlağa uzanarak sahip oldu.54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, penaltı noktası üzerinde şutunu çekti ancak top defanstan döndü. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan’ın ceza yayı içinde gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.57'nci dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın vuruşunda kalecinin de müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.90+5’inci dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.Karşılaşma, Macaristan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.Uluslar Ligi&#39;nde C ligine düştük. İşte yeni rakiplerimiz...▪Faroe Adaları▪Cebelitarık▪Lüksemburg▪Azerbaycan▪Kuzey makedonya▪Gürcistan▪Yunanistan▪Kosova▪Belarus▪Litvanya▪Kuzey İrlanda▪Slovakya▪Bulgaristan pic.twitter.com/S1MegmWXnA&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 18, 2020

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