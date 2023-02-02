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Spor

ÖZET | Kayserispor-Başakşehir: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızlı üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

19:02 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kayserispor'un gol sevinci

Kayserispor'un gol sevinci

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızlı üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Kayserispor'un golünü 50. dakikada Ali Karimi attı. İranlı futbolcu bu sezon ikinci golünü attı.

Alınan bu sonuçla Kayserispor puanını 32'ye çıkartırken, Başakşehir 40 puanda kaldı. Gelecek hafta Kayserispor Giresunspor'a konuk olurken, Başakşehir ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Kayserispor-Başakşehir maç özeti

  • 2. dakikada Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol taraftan auta gitti.
  • 8. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Mane'nin ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
  • 13. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topa rakiplerinin arasından yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
  • 45+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol çaprazdan Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

Kayserispor-Başakşehir maç özeti


#Kayserispor
#Medipol Başakşehir
#Süper Lİg
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