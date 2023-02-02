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Kayserispor'un gol sevinci
Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, Başakşehir'i ağırladı. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızlı üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Kayserispor'un golünü 50. dakikada Ali Karimi attı. İranlı futbolcu bu sezon ikinci golünü attı.
Alınan bu sonuçla Kayserispor puanını 32'ye çıkartırken, Başakşehir 40 puanda kaldı. Gelecek hafta Kayserispor Giresunspor'a konuk olurken, Başakşehir ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.
Kayserispor-Başakşehir maç özeti