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Kayserispor üç puanı tek golle aldı

Süper Lig'in ikinci haftasında Kayserispor sahasında ligin yeni ekiplerinden İstanbulspor'u 4. dakikada Cardoso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Cardoso attı.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 3 yaptı. İstanbulspor ise henüz puanla tanışamadı. Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

İlk yarıdan dakikalar

  • 4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
  • 26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
  • 43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abazaj'ın ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
  • Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar

  • 48. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
  • 69. dakikada Topalli'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
  • 74. dakikada Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
  • 89. dakikada ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Ebert'in şutunda top az farklı üstten auta çıktı.
  • 90+3'ün dakikada gelişen Kaysersipor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.
  • Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
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