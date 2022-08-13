Kayserispor üç puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 2. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 4. dakikada Cardoso attı.
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 3 yaptı. İstanbulspor ise henüz puanla tanışamadı. Gelecek hafta Kayserispor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
İlk yarıdan dakikalar
- 4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
- 26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
- 43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abazaj'ın ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
- Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarıdan dakikalar
- 48. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
- 69. dakikada Topalli'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
- 74. dakikada Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.
- 89. dakikada ceza sahasının hemen dışında kazanılan serbest vuruşta Ebert'in şutunda top az farklı üstten auta çıktı.
- 90+3'ün dakikada gelişen Kaysersipor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.
- Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.