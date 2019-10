Kayserispor Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman da katıldı.

Elcuman, törende yaptığı konuşmada, geçen hafta yönetim kurulunu hızlı bir şekilde toplayarak yeni kararlar aldıklarını söyledi.

Kayserispor'un önemli bir değer olduğunu belirten Elcuman, teknik direktör olarak ilk adaylarının Samet Aybaba olduğunu dile getirdi.

"Samet hoca bizi hiç ikiletmedi." diyen Elcuman, "Hocamızla bu sezon sonuna kadar anlaştık ama bizim gönül bağımız sonsuz. Kayserispor'la ilgili değerlendirmeler yaptık. O da sağ olsun gönlünü bize açtı." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Samet Aybaba ise Kayseri'de daha önce çalıştığını hatırlatarak, şehrin zaman içerisinde çok gelişme kaydettiğini vurguladı.

İstikbal Mobilya Kayserisporumuz ile görüşmek üzere Kayseri’ye gelen Samet Aybaba, Ana Sağlık Sponsorumuz System Hospital’da sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/ztzLuHTrY1 — İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 11, 2019

Kayserispor'da bulunmaktan mutlu olduğunu anlatan Aybaba, şunları kaydetti:

"Takımın pozisyonunu biliyorsunuz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türk futbolu ekonomik olarak çok sıkıntılı bir süreçte. Dün oyuncularımızla idman yapıp, sohbet ettik. Kötü bir başlangıç... Futbolda kötü başlangıca önlem alınmaz, müdahale edilmezse sürekli hale geliyor. O nedenle onlarla da konuştuk. İyi bir kadromuz var. Doğru kullanacağız, çok çalışacağız, hep birlikte hareket edeceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu, sadece benim çözebileceğim bir iş değil. Burada bulunan herkesin katkı yapması lazım. Şu an takımın motivasyona ihtiyacı var. Önümüzde önemli bir maçımız var. Kazanarak başlamak istiyoruz. Eğer öyle olursa bu takım ve şehir kafasını kaldırır. İyi bir yere gelir."

Kayserispor'da Erol Bedir ve Hikmet Karaman istifa etti İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini bildirdi. Başkan Bedir'in ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'da istifa ettiğini açıkladı.Erol Bedir yaptığı açıklamada, "2016-17 sezonu devre arasında ilgili herkesin çok iyi hatırlayacağı üzere her açıdan çok olumsuz bir tabloda Kayserispor Başkanlığına getirildim. Şahsım ve yönetimim olağanüstü çaba gösterdik. Maddi-manevi hiç bir fedakarlıktan kaçmadık. Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale’nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserispor’umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik.Göztepe-Kayserispor: 4-0Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayseri’nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik.Geldiğimiz noktada ise; Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum. Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, Her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle; hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım ’Tam Bağımsız’ ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum.Şahsıma destek verenlerden, yeni Başkana da hep destek-tam destek vermelerini rica ederken, bu şehre ve takıma hakkım geçtiyse helal ediyor, farkında olmadan kırdığım veya bana hakkı geçende varsa helallik istiyorum.Her şey Kayseri ve Kayserispor için" ifadelerini kullandı.📍KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU’NAhttps://t.co/eaL8FmvED9#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/zumkwZmB3M— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 6, 2019 Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Karaman, "Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri’de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım. Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık. Sayın Başkanımız Erol Bedir’in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim.Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparkende 'sonuç alabilmek adına her yol mübahtır' anlayışına sahip olanlarıda gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Hikmet Karaman’dan istifa sinyaliKaraman ayrıca, "Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum.Sayın Başkan Erol Bedir’e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.📍 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI’NA https://t.co/8sUvGanTen#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/l7XB0QuW8a— İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 6, 2019 Kayserispor ligde 7 maçta topladığı 3 puan ile son sırada bulunuyor.Hamdi Elcuman, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni başkanı oldu pic.twitter.com/FhZK23ciwO— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 6, 2019

Sportif direktör Bülent Bölükbaşı da Kayserispor için ellerinden gelenin en iyisini yaparak, takımı üst sıralara taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Aybaba, sezon sonuna kadar kendisini Kayserisporlu yapan sözleşmeye imza attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir, teknik direktör Hikmet Karaman ve sportif direktör Erdem Kemaloğlu, 6 Ekim'de görevlerinden istifa etmişti. Bedir'in istifasının ardından kulüp başkanlığına Hamdi Elcuman getirilmişti.

Yeni teknik direktörümüz Samet Aybaba oldu.#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/VRqs7VLMl6 — İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 11, 2019