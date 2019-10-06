Kayserispor'da Erol Bedir ve Hikmet Karaman istifa etti

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kulüp başkanı Erol Bedir yaptığı yazılı açıklama ile istifa ettiğini bildirdi. Başkan Bedir'in ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'da istifa ettiğini açıkladı.

Erol Bedir yaptığı açıklamada, "2016-17 sezonu devre arasında ilgili herkesin çok iyi hatırlayacağı üzere her açıdan çok olumsuz bir tabloda Kayserispor Başkanlığına getirildim. Şahsım ve yönetimim olağanüstü çaba gösterdik. Maddi-manevi hiç bir fedakarlıktan kaçmadık. Belli ölçüde şehirden destek aldık, taraftarlarımız hep yanımızda oldu. Hele hele lokomotif grup Kapalı Kale’nin iyi günde, kötü günde hep bizimle olduğunu görmek bize ayrı bir güç verdi. Böylece büyük sıkıntıların üstesinden geldik. 3 yıla yakın süredir, ekmeğini yediğimiz şehrimizin markası olan Kayserispor’umuzun başarısı için emek verdik, bu süre içerisinde 3 genel kurul yaparak koltuğa yapışmadığımızı gösterdik.

Göztepe-Kayserispor: 4-0 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Göztepe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Alpaslan, 42. dakikada, Soner Aydoğdu, 45. ve 50. dakikalarda Napoleoni kaydetti.Mücadelenin ardından Göztepe 9 puana yükselirken, Kayserispor ise 3 puanda kaldı.Galeri: Serdar Gürler'den tarihe geçecek penaltı

Ancak ya aday çıkmadı, ya da adı geçenleri şehrin kültürü kabul etmedi. Takdir, Kayseri’nin ve genel kurulundur dedik ve göreve devam ettik.Geldiğimiz noktada ise; Misyonunu tamamlamış bir başkan olarak, çok onurlu ve çok hassas bu görevimden istifa ediyorum. Yönetiminizce, talebimin kabulünü rica ederken, görevim boyunca benimle birlikte yoğun mesai harcayan siz değerli yönetim kuruluna, Her sıkıntımızı paylaşan Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve diğer kurum yöneticilerine teşekkür ediyorum. Özellikle; hiçbir kişi veya grubun etki altına alamayacağına inandığım ’Tam Bağımsız’ ve sadece Kayserispor sevdasıyla yanıp tutuşan Kapalı Kale grubu başta olmak üzere, bütün taraftarlarımıza minnetlerimi sunuyor, bize moral aşılayan yerel ve ulusal medyaya da teşekkürlerimi ifade ediyorum.Şahsıma destek verenlerden, yeni Başkana da hep destek-tam destek vermelerini rica ederken, bu şehre ve takıma hakkım geçtiyse helal ediyor, farkında olmadan kırdığım veya bana hakkı geçende varsa helallik istiyorum.Her şey Kayseri ve Kayserispor için" ifadelerini kullandı.

📍KAYSERİSPOR YÖNETİM KURULU’NAhttps://t.co/eaL8FmvED9#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/zumkwZmB3M — İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 6, 2019

Başkan Erol Bedir'in istifasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklama yapan Karaman, "Yaklaşık bir yıldır, ikinci memleketim olarak gördüğüm Kayseri’de daha öncede zevkle görev yaptığım İstikbal Mobilya Kayserispor’da teknik direktör olarak görev yapmaktaydım. Bu süreçte, çok sıkıntılı günlerimiz olduğu gibi, inanılmaz ve olamaz denilen başarıları da hep birlikte yaşadık. Sayın Başkanımız Erol Bedir’in daveti üzerine hiç düşünmeden ve hiçbir şart ileri sürmeden geldiğim bu güzel şehirde çok mutlu günler geçirdim ve yeni dostlar edindim.Ancak yaşadığı ve ekmeğini yediği şehrin takımının başarısızlığı beklentisiyle prim yapmaya ve bunu yaparkende 'sonuç alabilmek adına her yol mübahtır' anlayışına sahip olanlarıda gördüm. Bu vesileyle, görevimden istifa ederken İstikbal Mobilya Kayserispor’a bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman’dan istifa sinyali Süper Lig’in 7. haftasında İM Kayserispor, deplasmanda Göztepe’ye 4-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yönetimle bir araya geleceklerini belirtti.Karaman, “Bu maça çıkmadan önce görevi bırakmıştım ancak Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığım istişare sonrasında bu maça çıktım. Bu karşılaşmada skor ne olursa olsun yine yönetimle bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacaktık" ifadelerini kullandı.Göztepe-Kayserispor: 4-0Gereken kararın alınacağını söyleyen Hikmet Karaman, "Konyaspor maçı 1-1 iken bana ‘istifa’ çağrıları yapıldı, oyuncularıma hakaretler edildi. Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Başka entrikalar da işin içine girdi. Oyuna iyi başladık. Ancak 45’ten sonra iki tane gol yedik. 3-0 geriye düşünce olayın taktik kısmı kalmadı. Böyle durumlarda oyuncuları da motive etmek kolay olmuyor. Birçok eksikle geldik. Yönetimle bir araya gelip takımın menfaatleri doğrultusunda gereken kararı alacağız” dedi.Kayserispor Kulübü, Hikmet Karaman'la devam kararı alındığını duyurdu📢"Kulüp başkanımız, yönetim kurulu ve diğer ilgililerle seri görüşmeler yapmış ve bu aşamada hocamızın görevden ayrılmasının uygun olmayacağı kanaati oluşmuştur" pic.twitter.com/dxVQcwhlsQ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2019

Karaman ayrıca, "Şehrin yöneticilerinin ve taraftarların kenetlenmesiyle her şeyin iyi olacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Erol Bedir’e de, hem İstikbal Mobilya Kayserispor’a verdikleri hizmetten, hem de bana ve ekibime verdiği şanstan dolayı teşekkür ediyorum. Kendisini tanımak, beraber aynı hedefe doğru yürümek çok keyifliydi. Sayın Başkanla, Kayseri halkıyla ve teşekkürü borç bildiğim İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarlarıyla olan gönül bağım ölünceye kadar devam edecektir" şeklinde konuştu.

📍 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞI’NA https://t.co/8sUvGanTen#İstikbalMobilyaKayserispor pic.twitter.com/l7XB0QuW8a — İstikbal M. Kayserispor (@KayserisporFK) October 6, 2019

Kayserispor ligde 7 maçta topladığı 3 puan ile son sırada bulunuyor.



