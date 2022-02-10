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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe itirafı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında, bir kişi eksik olmasına rağmen Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, çeyrek finale yükseldi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçtan önce oyuncularına bir belgesel izleterek, onları motive etmeye çalıştığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karamandan Fenerbahçe itirafı
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Oyuncularına karşılaşma öncesinde belgesel izlettiğini söyleyen tecrübeli hoca, ligde oynayacakları Galatasaray maçı hakkında da konuştu.

"Ramazan'dan ben istedim"

Fanatik'e açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçında Ramazan'dan frikiği kullanmasını istediğini söyledi. Karaman, "Emrah Başsan'ı maç içerisinde farklı pozisyonlara çektik ve rakibimizin maç içerisinde dengesini bozmaya çalıştık. Kazanılan serbest vuruş Emrah Başsan'a yapılan faul sonrasında geldi. Ramazan Civelek'in topa vurmasını ben istedim. Sonrasında gol geldi zaten" ifadelerini kullandı.

"Aragones'i izlettim"

Oyuncularını motive etmek için Aragones'i izlettiğini belirten Hikmet Karaman, "Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularıma Luis Aragones'in belgeselini izlettim. Türkiye'ye gelmiş en iyi teknik direktörlerden bir tanesiydi. Değerini anladığımızı düşünmüyorum. Özellikle İspanya-Almanya final maçının devre arasında yaptığı konuşma çok etkileyici. Bu belgeseli izleterek oyuncularımı Fenerbahçe maçına motive etmeye çalıştım" dedi.

  • "Torrent Türkiye'yi tanımıyor"
  • Galatasaray maçı hakkında da konuşan tecrübeli hoca, "Hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacağız. Bizim açımızdan zor bir maç olacak. Türkiye Kupası maçından çıktık. Yeni dönecek oyuncularımız var. Bir bütün olarak maça hazırlanmamız gerekiyor. Fenerbahçe maçını unutarak bir an önce dejenere olmamız lazım. Torrent iyi bir teknik adam ama hâlâ Türkiye'yi tanımıyor. Geriden oyun kurmaya çalışan bir anlayışı var. Fatih Terim de benzer sistemi oynatmaya çalışıyordu. Sadece kendi oyununuzu ortaya koymak bizim ligde yetmiyor. Bazen skoru da tutmanız gerekebilir" ifadelerini kullandı.

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