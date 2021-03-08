Kayserispor'a davullu zurnalı karşılama

İki haftada hanesine 6 puan yazdırarak ligin orta sıralarına doğru çıkışa geçen Kayserispor'da moraller yükseldi. Hatayspor galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı takıma tesislerde davul zurnayla karşılama yapıldı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yöneticiler, takım otobüsünü alkışlarla karşıladı. Futbolcuları tek tek tebrik eden Gözbaşı, "Rizespor galibiyeti sonrasında Hatay galibiyeti hepimize büyük moral verdi. Teknik heyet ve futbolcularımızı kutluyorum. Umarım kötü günleri tamamen geride bırakıyoruz. Bundan sonra önemli maçlarımız var. Bu maçları da başarıyla geride bırakarak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.