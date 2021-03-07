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Kayserispor, Hatay deplasmanında kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserisporlu futbolcuların galibiyet sevinci
Kayserisporlu futbolcuların galibiyet sevinci

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u ağırladı. Mücadeleyi Kayserispor 3-1 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada İlhan Parlak, 36. dakikada Uğur Demirok ve 58. dakikada Pedro Henrique kaydetti.

Hatayspor'un tek golünü ise 54. dakikada Pablo Santos attı. Ayrıca karşılaşmanın 51. dakikasında kırmızı kart göre Kone, Hatayspor'u 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 31'e yükseltirken, Hatayspor 46 puanda kaldı. Gelecek hafta Kayserispor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor ise deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

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