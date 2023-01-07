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Mario Gavranovic'ten kötü haber

Kayserispor'un başarılı forveti Mario Gavranovic, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Kayserispora Gavranovicten kötü haber: En az 1 ay yok!
33 yaşındaki forvet, Kayserispor formasıyla 46 maçta 17 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da Mario Gavranovic’ten kötü haber var.

Ligin 17. haftasında Kayseri’de oynanan Karagümrük maçında sahaya 11’de çıkan ve karşılaşmanın 69. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İsviçreli forvet Mario Gavranovic’in çekilen MR sonrası formasından 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Sol arka adalesinden sakatlanan Mario Gavranovic’in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Gavranovic, Pazar günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

  • Tecrübeli forvet bu sezon çıktığı 16 maçta 5 gol attı.

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