Trabzonspor yılın ilk deplasman maçına odaklandı

Trabzonspor, 16. haftasında Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup olarak 2022 yılını kayıpla kapatmıştı. 2023 yılında ilk galibiyetini evinde oynadığı Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek alan bordo-mavililer, yeni yılın ilk deplasman galibiyetini ise Alanyaspor karşısında almak için mücadele edecek.

Trabzonspor idmanında keyifler yerinde 👀 pic.twitter.com/e7SdGw8IED — SPOR (@yenisafakspor) January 6, 2023

İçerde başka dışarıda başka

Süper Lig’de iç sahada 33 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremedi. Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanan Trabzonspor, bu süreçte 13 puan kaybetti.



100 gündür galibiyete hasret

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Trabzonspor, bu sezon deplasmanda son galibiyetine ise maç oynanacağı gün itibarıyla en son 100 gün önce ulaştı. Dış sahada son galibiyetini 1 Ekim 2022’de Kayserispor karşısında 2-1’lik skorla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup oldu.

Farioli'ye kaybı yok

Trabzonspor'un başına 2020-21 sezonunda gelen Avcı, o dönem Karagümrük'ü çalıştıran Farioli'ye karşı ilk maçında Trabzon'da 2-0'lık galibiyet almıştı.

Geçen sezonun ilk deplasmanında yine Farioli yönetimindeki Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 geçen Avcı, ikinci devre Alanyaspor'a giden Farioli'yi bu sefer güney ekibinin evinde oynanan maçta ise 4-0'lık skorla ezici bir galibiyet alarak İtalyan teknik adama karşı bariz bir üstünlük kurdu.

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Söz konusu maçlarda bordo-mavili takımın kalesinde gol görmemesi de başka bir detay.

Abdullah Avcı: "Yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da" pic.twitter.com/cp0BqVbKEI — SPOR (@yenisafakspor) January 5, 2023

SPOR Abdullah Avcı'dan oyuncularına tebrik