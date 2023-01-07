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Trabzonspor yılın ilk deplasman maçına odaklandı

Trabzonspor, Süper Lig’de 2023 yılının ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Bu sezon deplasman karnesi zayıf olan bordo-mavililer Alanyaspor karşısında 100 günlük dış saha özlemini bitirmek için mücadele edecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor deplasman galibiyeti hasretini Alanyada gidermek istiyor!
Trabzonspor geçen sezon deplasmandaki 19 maçta 11 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

Trabzonspor, 16. haftasında Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup olarak 2022 yılını kayıpla kapatmıştı. 2023 yılında ilk galibiyetini evinde oynadığı Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek alan bordo-mavililer, yeni yılın ilk deplasman galibiyetini ise Alanyaspor karşısında almak için mücadele edecek.

İçerde başka dışarıda başka

Süper Lig’de iç sahada 33 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan bordo-mavililer, deplasmanlarda ise aynı başarıyı gösteremedi. Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. 11 puan kazanan Trabzonspor, bu süreçte 13 puan kaybetti.

100 gündür galibiyete hasret

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda son galibiyetine ise maç oynanacağı gün itibarıyla en son 100 gün önce ulaştı. Dış sahada son galibiyetini 1 Ekim 2022’de Kayserispor karşısında 2-1’lik skorla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Beşiktaş ile 2-2, Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer Fatih Karagümrük’e 4-1 mağlup oldu.

Farioli'ye kaybı yok

Trabzonspor'un başına 2020-21 sezonunda gelen Avcı, o dönem Karagümrük'ü çalıştıran Farioli'ye karşı ilk maçında Trabzon'da 2-0'lık galibiyet almıştı.

Geçen sezonun ilk deplasmanında yine Farioli yönetimindeki Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 geçen Avcı, ikinci devre Alanyaspor'a giden Farioli'yi bu sefer güney ekibinin evinde oynanan maçta ise 4-0'lık skorla ezici bir galibiyet alarak İtalyan teknik adama karşı bariz bir üstünlük kurdu.

Söz konusu maçlarda bordo-mavili takımın kalesinde gol görmemesi de başka bir detay.
Söz konusu maçlarda bordo-mavili takımın kalesinde gol görmemesi de başka bir detay.

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