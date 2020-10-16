Kayserispor'da vaka sayısı artıyor

Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.



Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur pic.twitter.com/D0Nnd0gPpL — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) October 16, 2020



