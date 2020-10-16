SÜPER LİG

Kayserispor'da vaka sayısı artıyor

Daha önce takımda 2 oyuncunun test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklayan Kayserispor, bir futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayserispor

Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor'da 15 Ekim'de 2 olarak açıklanan koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e çıktı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklama, "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun Covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


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