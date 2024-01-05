İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana’yı konuk etti. Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız, Samuel Iling’in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.

Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023’te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.

GOL | 🇹🇷 KENAN YILDIZZZ! MÜTHİŞ 🔥 RAKİPLERİNİ ADETA İPE DİZDİ! MÜTHİŞ BİR DRİPLİNG VE SON VURUŞ! 🌪️ pic.twitter.com/GPXOd31dt8

Kenan Yıldız maçın ardından yaptığı paylaşımla Massimiliano Allegri'ye mesaj gönderdi. Karşılaşmadaki gol sevincinin fotoğrafını paylaşan milli futbolcu, "Bir sonraki maça hazırım" dedi. Juventuslu taraftar Kenan'ın bu paylaşımına övgü dolu yorumlar yağdırdı.