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Spor

Kenan Yıldız'dan harika gol: Savunmayı ipe dizdi

Juventus, İtalya Kupası'nda Salernitana'yı 6 golle mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız karşılşamada şık bir gole imza attı. Kenan Yıldız'ın Salernitana ağlarına gönderdiği golü haberimizden izleyebilirsiniz.

09:30 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:34 - 5/01/2024 Cuma
Kenan Yıldız rakiplerini çalımlayak fileleri havalandırdı.
Kenan Yıldız rakiplerini çalımlayak fileleri havalandırdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, İtalya Kupası son 16 karşılaşmasında Salernitana’yı konuk etti. Mücadeleyi 6-1 kazanan Juventus, adını çeyrek finale yazdırdı.


Maçın 66. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız, Samuel Iling’in yerine oyuna dahil oldu. 18 yaşındaki futbolcu oyuna girdikten 22 dakika sonra, 88. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.


Juventus formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, ilk golünü 23 Aralık 2023’te oynanan lig maçında Frosinone karşısında atmıştı.




Hocasına mesaj yolladı

Kenan Yıldız maçın ardından yaptığı paylaşımla Massimiliano Allegri'ye mesaj gönderdi. Karşılaşmadaki gol sevincinin fotoğrafını paylaşan milli futbolcu, "Bir sonraki maça hazırım" dedi. Juventuslu taraftar Kenan'ın bu paylaşımına övgü dolu yorumlar yağdırdı.








#Juventus
#İtalya Kupası
#Kenan Yıldız
2 saat önce
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