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Spor

Kerem golünü Filistinli çocuklara adadı

Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Manchester United maçında attığı golü Filistinli çocuklara armağan etti.

10:42 - 30/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 10:50 - 30/11/2023 Perşembe
IHA
Kerem Aktürkoğlu, Manchester United karşısında takımına puanı getiren isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu, Manchester United karşısında takımına puanı getiren isim oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.


Sarı-kırmızılı ekibe beraberliği getiren golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından Filistin’e destek mesajı paylaştı.


Aktürkoğlu yaptığı açıklamada, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin’deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız" dedi.


Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin için destek mesajı paylaşmıştı.





#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Mancchester United
#Kerem Aktürkoğlu
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