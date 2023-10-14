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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı: Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır

Galatasaray futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından işgalci İsrail'in saldırısı altında olan Filistin'e destek mesajı yayınladı. Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda, ''Sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
20:19 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Aktürkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin'de yaşananların mücadele değil katliam olduğu vurgusunu yaptı. Yaşananlara karşı sessizce oturup konuşmadığı gerçeğiyle yaşamak istemediğini belirten yıldız oyuncu, ''Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır'' ifadelerini kullandı.



Aktürkoğlu'nun Filistin'e destek amacıyla yayınladığı mesaj şu şekilde:


“Konuşmaktan çekinenler olduğunu görüyorum. Sessizce oturup konuşmadığım gerçeğiyle yaşamak istemiyorum.

Şuanda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye gerek ihtiyacımız yok. Tanık olduğumuz şey oldukça basit. İşgal ve baskı altındaki bir halk, batının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Eşit bir mücadele değil, katliam.

Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durum. İnsan dışı metotlarla, çocukların susuz, elektriksiz kalıp sonunda ölmelerine seyirci kalmamalıyız. Ve barış için dua etmek yeterli değil.

Son sözüm: ‘Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır.”


#Kerem Aktürkoğlu
#Filistin
#işgalci İsrail
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