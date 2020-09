Aslan paylaştı, transfer ateşini yaktı

İtalya Serie A'da Cagliari forması giyen 23 yaşındaki Kiril Despodov, sosyal medya hesabından sürpriz bir harekete imza attı. Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncu Instagram'ın hikaye bölümünden 'aslan' fotoğrafı paylaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bulgar oyuncunun paylaşımını transfer mesajı olarak yorumladı.

Geçtiğimiz sezon Sturm Graz'da kiralık olarak forma giyen Despodov, Avusturya ekibiyle çıktığı 21 maçta 9 gol atarken, 8 de asist yaptı. Genç oyuncu her iki kanatta ve forvet arkası bölgesinde forma giyebiliyor.