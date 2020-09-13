Abdurrahim Albayrak'tan 'Belhanda' sorusuna dikkati çeken cevap

Galatasaray’ın efsanelerinden ‘Taçsız Kral’ lakaplı Metin Oktay, 29. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Kozlu Mezarlığı’nda yapılan anma töreninin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ‘Tek aşkıydı Galatasaray’ diyerek sözlerine başlayan Yusuf Günay, "Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray’ı tercih etti. Şu an Galatasaray’ın tüm başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Galatasaray’ın sporcularına örnek bir kişiliktir. Kendisini ölümünün 29. yılında rahmet ve minnetle tekrar anıyoruz" şeklinde konuştu.

#TekAşkıydıGALATASARAY pic.twitter.com/QFhD0GOzUr — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 13, 2020

"Hiçbir Galatasaraylı’nın unutacağını zannetmiyorum"

Abdurrahim Albayrak ise, merhum Metin Oktay’ın örnek bir insan olduğunu belirterek, "Tüm futbolculara örnek olan herkesin örnek aldığı, Metin isminin bu kadar çok olmasının yegane sebeplerinden olan Metin Oktay’ı tekrar rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. Hiçbir zaman hiçbir Galatasaraylı’nın unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay abimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman paraya bakmadı. Her zaman duruşa baktı. Örnek bir insan mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

'Taçsız Kral' #MetinOktay'ı, vefatının 29. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz pic.twitter.com/bmylIM8eBF — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 13, 2020

"Tüm Türkiye ne kadar isabetli transfer yaptığımızı gördü"

Albayrak, yeni sezonun ilk haftasında Gaziantep FK karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"İyi ve güzel bir maç oldu. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Yapmış olduğumuz transferlerin ne kadar isabetli olduğunu bütün Türkiye gördü. Allah’ın izniyle bu azim ve hırsla yolumuza devam edeceğiz. Çarşamba günü Bakü’ye gidiyoruz. İnşallah oradan da iyi bir skorla dönmeyi diliyorum."

Galatasaray sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başladı Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 8. ile 41. dakikada Falcao ve 28. dakikada Emre Kılınç kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise 53. dakikada Andre attı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar yeni sezona 3 puanla başladı.Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak. Gaziantep FK ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra kaptan olarak Galatasaray formasıylaSüper Lig’in ilk haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Gaziantep FK maçı ile birlikte yıldız futbolcu Arda Turan Galatasaray formasını tekrar terletti. Arda, sarı-kırmızılılar ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da oynanan Konyaspor karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu.33 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını kaptan olarak giydi. Karşılaşmaya 11’de başlayan Arda Turan, 66. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç gözyaşlarını tutamadıEmre Kılınç, Galatasaray kariyerine golle başladıGalatasaray’ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Emre Kılınç, sarı-kırmızılı forma ile resmi maçında gol kaydetti. Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gaziantep FK karşılaşmasına 11’de başlayan Emre, 28. dakikada sahneye çıktı ve takımının ikinci golünü attı. Falcao’nun pasında defansın arkasına sarkan 26 yaşındaki futbolcu kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Emre ayrıca ilk şutunda gol atma gösterdi. Karşılaşamaya 11’de başlayan Emre Kılınç, 80. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.Sofiane Feghouli sezona asistle başladıSüper Lig’in ilk haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli’ye 11’de görev verdi. Feghouli mücadelenin 40. dakikasında sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Falcao’yu topla buluşturdu. Falcao düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Sezona asistle başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sahada kaldı ve yerine Ömer Bayram girdi.Galatasaray-Gaziantep FK maçının özeti izlemek için tıklayınız.Radamel Falcao'nun muhteşem açılış: Gaziantep maçına damga vurdu

"Okay Yokuşlu’nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor"

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray’ın transfer gündeminde olan ve dün teknik direktör Fatih Terim’in transferin gerçekleşmeyeceğini açıkladığı Okay Yokuşlu ile ilgili de konuşarak, "Okay Yokuşlu, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden bir tanesi. Kendisi tarafından, bize gelmek istediği iletildi. Kulübü de maalesef satmaya veya kiraya vermeyi düşünmediklerini bize iletti. Biz artık böyle her şeyi çok ince eleyip, çok titiz davranıp, kulübü maliyete sokmadan maliyeti düşük transferler yapmak istiyoruz. Bugüne kadar sergilediğimiz yol budur. Bundan asla taviz vermeyeceğiz. Yönetim kurulunun almış olduğu kararla beraber ‘ne kadar verebiliriz’ dışına asla çıkmayacağız. Galatasaray taraftarlarına şunu söylemek istiyorum; merak etmesinler. Orta sahaya hocamızın listesi doğrultusunda aldığımız bir futbolcumuz var onun yanına bir tane daha ekleme çabası içerisindeyiz. Okay Yokuşlu konusunda da bir değişiklik olursa onu da sizinle paylaşırız" değerlendirmesini yaptı.

"Belhanda iyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok"

Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılılardaki geleceği sık sık konuşulan futbolcu Belhanda’nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili ise "10 numara giyen futbolcumuz. Dün akşam gerçekten iyi oynadı bizleri de sevindirdi ama Galatasaray’da çok iyi oynayan futbolcular da satıldı. İyi oynamayanlar da satıldı. Bu iyi oynadı da illa gidecek veya gitmeyecek diye bir şey yoktur. Galatasaray’da transfer bitmez. Hem alırız hem satarız çünkü bu çarkı çevirmek zorundayız. Dünyada futbol ailesinin kaybı 6 milyar Euro. Galatasaray da Türk takımları da dünya takımları da bundan etkilendi. Biz de bunun tedbirlerini alıyoruz. Almazsak yarın bir gün yolda kalırız. Çok ciddi tedbirler alıyoruz. Bunları uygulamak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-Gaziantep maçının ilk yarısında;👇



✅En çok adam eksilten #Belhanda

✅En çok ikili mücadele kazanan #Belhanda

✅En çok isabetli orta #Belhanda pic.twitter.com/l9ENufnc4T — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 12, 2020