Kolombiya basınından çarpıcı Falcao yorumu: "Galatasaray'la dalga geçiyorlar"

Galatasaray’da oynadığı 2 sezonda sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı gösteremeyen ve İspanya La Liga takımı Rayo Vallecano’ya transfer olan Radamel Falcao, sonradan oyuna girdiği ilk iki maçında 2 gol attı.

35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 19 dakika süre aldığı ilk maçında Getafe’ye gol atarken, önceki gün de Athletic Bilbao’ya karşı bitime 14 dakika kala oyuna girdi ve son dakikada takımına 2-1’lik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Galatasaray’da iki sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atan Kolombiyalı yıldızın ilk 2 maçında 2 gol atması İspanya ve Kolombiya basınında geniş yer buldu. En çarpıcı yorum Kolombiya’da yayın yapan ‘Gol Coracol’ isimli programın internet sitesi yaparken, “Falcao’nun gitmesine izin verdiği için Galatasaray ile dalga geçiyorlar” ifadeleri kullanıldı.

