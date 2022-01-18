Konyaspor-Adana Demirspor | CANLI

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı İttifak Holding Konyaspor ve Adana Demirspor maçıyla devam ediyor.
Ligde 39 puan ve bir maç eksikle ikinci sırada bulunun Konyaspor, 34 puanla dördüncü sırada bulunan Adana Demirspor Konya'da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma saat 20.00'da BeIN Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ilk 11'ler:
İttifak Holding Konyaspor:
- Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Amar, Hassan
Adana Demirspor:
- Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Alper, Stambouli, Sinan, Yunus, Bjarnason, Vargas, Britt