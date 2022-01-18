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Konya'da Ahmet Çalık hüznü: Herkes gözyaşlarına boğuldu

Önceki günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, spor dünyasını yasa boğmuştu. Konyaspor, Çalık'ın vefatı sonrasında ilk defa bir Süper Lig mücadelesine çıktı. Yeşil beyazlı kulüp futbolcuları için anma töreni düzenlerken stadyumda Çalık'ın en sevdiği şarkı çalındı. Bu esnada mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot gözyaşlarına hakim olamadı. 6. dakikada gerçekleştirilen anmada ise sahadaki birçok futbolcunun yaşadığı hüzün ekranlara yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konyada Ahmet Çalık hüznü: Herkes gözyaşlarına boğuldu
Soner Dikmen, Ahmet Çalık'ın anmasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Konyaspor-Adana Demirspor maçı öncesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için bir anma töreni düzenlendi.

Tribünlerin dolu olduğu Konya stadında duygusal anlar yaşandı. BeIN Sports spikeri Ali Ferahbot, Ahmet Çalık'ın en sevdiği şarkının stadyumda çalındığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.

Maçın 6. dakikasına gelindiğinde ise oyun durdu ve sahadaki futbolcular büyük bir hüzün yaşadı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un gözlerinin dolduğu gözlemlenirken Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği günlerinden eski takım arkadaşı Soner Dikmen gözyaşlarını tutamadı ve kendini yere bıraktı. Dikmen'i takım arkadaşları teselli etti.

Konya'daki duygusal anlar;

Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar duygulandırdı
OYNAT 00:30
Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar duygulandırdı
Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ahmet Çalık tüm futbol camiasını hüzne boğmuştu. 27 yaşındaki Konyasporlu futbolcu Çalık'ın vefatının ardından, sosyal medyada paylaşılan Kur'an-ı Kerim okuduğu video izleyenleri duygulandırdı. Paylaşım binlerce beğeni alırken sosyal medyada gündem oldu.

Türk futbolu yasta: Spor camiasının Ahmet Çalık paylaşımları
FOTOĞRAF 26
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun taziye mesajı.
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Konyaspor'un vefat eden futbolcusu Ahmet Çalık için yaptığı paylaşım.
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Beşiktaş kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Trabzonspor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Galatasaray kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Fenerbahçe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Adana Demirspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Alanyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Altay Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Antalyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Başakşehir kulübü kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Ç. Rizespor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Gaziantep FK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Gençlerbirliği Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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GZT Giresunspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Göztepe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Hatayspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Karagümrük SK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Kasımpaşa kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Kayserispor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Sivasspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Yeni Malatyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Futbolcu Okay Yokuşlu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
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İrfan Can Kahveci eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Ahmet Çalık kulüpler sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.
Türk futbolu yasta: Spor camiasının Ahmet Çalık paylaşımları
Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere spor camiasının tanınmış isimleri taziye mesajları yayınladı.


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