Konya'da Ahmet Çalık hüznü: Herkes gözyaşlarına boğuldu
Önceki günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, spor dünyasını yasa boğmuştu. Konyaspor, Çalık'ın vefatı sonrasında ilk defa bir Süper Lig mücadelesine çıktı. Yeşil beyazlı kulüp futbolcuları için anma töreni düzenlerken stadyumda Çalık'ın en sevdiği şarkı çalındı. Bu esnada mücadelenin anlatım koltuğunda oturan Ali Ferahbot gözyaşlarına hakim olamadı. 6. dakikada gerçekleştirilen anmada ise sahadaki birçok futbolcunun yaşadığı hüzün ekranlara yansıdı.
Konyaspor-Adana Demirspor maçı öncesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Çalık için bir anma töreni düzenlendi.
Tribünlerin dolu olduğu Konya stadında duygusal anlar yaşandı. BeIN Sports spikeri Ali Ferahbot, Ahmet Çalık'ın en sevdiği şarkının stadyumda çalındığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı.
Maçın 6. dakikasına gelindiğinde ise oyun durdu ve sahadaki futbolcular büyük bir hüzün yaşadı. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un gözlerinin dolduğu gözlemlenirken Ahmet Çalık'ın Gençlerbirliği günlerinden eski takım arkadaşı Soner Dikmen gözyaşlarını tutamadı ve kendini yere bıraktı. Dikmen'i takım arkadaşları teselli etti.