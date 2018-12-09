Konyaspor'dan tepki: Mete Kalkavan dik duramadı

Konyaspor Kulübünün kurumsal iletişim ve medyadan sorumlu asbaşkanı Recep Çınar yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları maçta hakem Mete Kalkavan'ın kendini, Trabzonlulara affettirmek istediğini ve bu minvalde aldığı kararlarla takımı rahatlattığını savundu.

Trabzonspor'un karşılaşmanın 73. dakikasına kadar bir tek pozisyona dahi giremediğini iddia eden Çınar, şunları kaydetti;

"Hakem Mete Kalkavan, VAR'a gidilmesine rağmen, VAR hakemlerinin onay vermediği bir pozisyonda, tepki çekmemek ve sosyal medyada linç yememek için penaltıda inat etmiştir. Sadece Trabzonsporla oynadığımız maçta değil, daha önce defalarca skora direkt etki eden kararlarla puan kayıplarımızın nedeni olmuştur. İç sahada oynadığımız bir karşılaşma sonrasında çaldığı düdüklerle hem taraftarlarımızı, hem futbolcularımızı hem de teknik heyetimizi çileden çıkaran, 'Korkaksın' dediği için de kaptanımızı oyundan atan, neticesinde Konya'da senelerdir 'istenmeyen adam' olarak hafızalara kazınan Mete Kalkavan, bir kez daha böylesine bir maçın skorunu bizzat kendisi tayin etmiştir. Ancak bu tavrının sebebi herkes tarafından bilinmektedir."

Çınar, hakem Kalkavan'ın, maçtan önce farklı platformlarda yapılan algı operasyonlarından etkilenmediğine ve iyi niyetli olduğuna kimsenin kendilerini inandıramayacağını söyledi.

"Hakem tehdit edilmiştir"

"Tüm Türkiye’nin gözleri önünde bir hakem, resmen bir kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamayla tehdit edilmiş, ardından büyük bir öfke operasyonu başlatılmıştır ve operasyonun hedefindeki hakem bu tehdit karşısında maalesef dik duramamıştır" diyen Çınar, "Kısacası Mete Kalkavan'ın Trabzon maçındaki yönetimi tehditle sonuca ulaşma mekanizmasının yolunu açmıştır. Hal böyleyken, müsabakanın hakeminin kararları ve maç öncesinde yaşananlar göz önüne alındığında, bundan böyle bütün kulüpler bu açıklamadan cesaret alarak, baskı kurmak istedikleri hakemlerin üzerine bu şekilde korkmadan gideceklerdir. Çünkü ortada bu strateji izlenerek alınan puanlar, yanlı ve yanlışlarla dolu bir yönetim mevcuttur" değerlendirmesinde bulundu.

"Hakem Kalkavan neden korkmuştur?"

Atiker Konyaspor camiası olarak Mete Kalkavan'a bazı sorularının olduğunu ifade Çınar, sözlerini şöyle tamamladı;

"Hakem Kalkavan neden korkmuştur? Korkusunun asıl sebebi kırmızı montlular mı, stadyumda saatlerce rehin konulma endişesi mi, sosyal medyada yaşayacağı linç mi, yoksa resmi siteden yapılacak tehdit dolu yeni bir açıklama mı? Hakemler elbette hata yapacaktır. Bunun farkındayız ve kabul ediyoruz. Ancak yoktan var edilen bir pozisyonla futbolcularımızın, emeklerini, mücadelesini bu kadar kolay ve bu kadar basit bir şekilde hiç kimse heba edemez. Maç öncesinde hakem arkadaşa yönelik hakaret sınırlarını aşan söylemlerin, tehditlerin ve küfürlerin karşılık bulduğunu üzülerek görüyoruz. Süper Lig'de maçlara çıkan bir hakem nasıl olur da böylesine tehditkar açıklamaların etkisinde kalır anlamakta zorlanıyoruz."

Trabzonspor'dan Mete Kalkavan tepkisi Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'un Konyaspor'u konuk edeceği maçta hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkvan'ın bu maça atanmasıyla ilgili bordo-mavili kulüpten bir açıklama yapıldı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan’ı atamıştır. Mete Kalkavan’ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızalarından henüz silinmemiştir. En yakın örnek ise henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığımız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca mimarı olmuştur!Geçtiğimiz yıllarda da maç skoruna doğrudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonsporumuzun saha başarısını defalarca engelleyen Kalkavan’ın kendi sahamızdaki bir maça verilmesini anlamlandıramıyoruz.Beşiktaş mücadelesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır.Trabzonspor Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu maçta da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mücadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi en büyük beklentimiz olacaktır."

Medical Park'ta Mete Kalkavan protestosu Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'un Medical Park'ta Konyaspor'u ağırladığı maç öncesinde bordo-mavili tribünler hakem Mete Kalvan'ı protesto etti. Kalkvan'ın ısınmaya çıktığı sırada tribünlerden ıslık ve protesto sesleri yükseldi.Trabzonspor Kulübü de bu maça Mete Kalkavan'ın atanmasına mücadele öncesinde tepki göstermiş ve sert bir açıklama yayınlamıştı.Aykut Kocaman: Hoş değilKonyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Maçın hakemi Mete Kalkavan üzerinde yaratılan gerilim hoş değildi. Bu durumun maçın gidişatına nasıl etki edeceğini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'dan Mete Kalkavan tepkisi