Medical Park'ta Mete Kalkavan protestosu

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'un Medical Park'ta Konyaspor'u ağırladığı maç öncesinde bordo-mavili tribünler hakem Mete Kalvan'ı protesto etti. Kalkvan'ın ısınmaya çıktığı sırada tribünlerden ıslık ve protesto sesleri yükseldi.

Trabzonspor Kulübü de bu maça Mete Kalkavan'ın atanmasına mücadele öncesinde tepki göstermiş ve sert bir açıklama yayınlamıştı.

Aykut Kocaman: Hoş değil

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada "Maçın hakemi Mete Kalkavan üzerinde yaratılan gerilim hoş değildi. Bu durumun maçın gidişatına nasıl etki edeceğini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.