SÜPER LİG

Konyaspor'un genç kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş neden öldü?

Konyaspor'un 19 yaşındaki genç kalecisi vefat etti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un U19 takımında forma giyen genç file bekçisi Mustafa Berzan Tekbaş, denizde yaşadığı kaza sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten 19 yaşındaki kaleci için taziye mesajı yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Mustafa Berzan Tekbaş

Mustafa Berzan Tekbaş

Konyaspor'un alt yapısında oynayan 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tekbaş'ın Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "19 yaş altı takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

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