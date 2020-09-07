Konyaspor'un 19 yaşındaki genç kalecisi vefat etti

Konyaspor'un alt yapısında oynayan 19 yaş altı takım kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tekbaş'ın Alanya'da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Açıklamada, "19 yaş altı takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

Alanya’da denizde yaşadığı kaza sonucu bir süredir hastanede tedavi gören U19 takım kalecimiz Mustafa Berzan Tekbaş, hayatını kaybetmiştir. Futbolcumuza Allah’tan rahmet, ailesi başta olmak üzere Konyaspor camiasına başsağlığı dileriz.



Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/jL8VxorCtA — Konyaspor Kurumsal (@KonyasporAS) September 7, 2020