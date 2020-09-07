Süper Lig'in yıldızının acı günü: Babasını koronavirüsten kaybetti
Sivasspor forması giyen tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin vefat etti. Baba Öztekin'in uzun süredir koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.
Haber MerkeziİHA
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin’in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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