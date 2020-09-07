SÜPER LİG

Süper Lig'in yıldızının acı günü: Babasını koronavirüsten kaybetti

Sivasspor forması giyen tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin vefat etti. Baba Öztekin'in uzun süredir koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Ali Öztürk koronavirüse yenik düştü.

Ali Öztürk koronavirüse yenik düştü.

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin’in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.


Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yasin Öztekin: Maçlardan önce takım arkadaşlarımla namaz kılıyoruz
Yasin Öztekin: Maçlardan önce takım arkadaşlarımla namaz kılıyoruz

2017-2018 sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin takım içerisindeki bilinmeyen yönleri hakkında açıklamalarda bulundu.FOX TV'de sahur programına katılan 31 yaşındaki futbolcu, seyirciden gelen soru üzerine maçlardan önce Belhanda, Feghouli, Denayer ve Ahmet Çalık'la birlikte namaz kıldıklarını söyledi. Yasin Öztekin (@yasinoztekin)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 31, 2016 at 11:45öö PST) "Umrede dua ettim"Umreye gittiğinde de takım için dua ettiğini ifade eden Yasin Öztekin, "Son 3 sene umreye gittim. İnşallah önümüzdeki yıllarda da gitmek istiyorum. Galatasaray'da ilk senemde yine umre ziyaretim olmuştu. Şampiyon olmak için dua ettim. O sezon da şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.Takımda kalacak mı?Başarılı futbolcu, "Gelecek sezon takımda kalacak mısın" sorusuna ise, "İnşallah" karşılığını verdi. Bilindiği üzere Yasin'in Galatasaray'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sana erecek. Yasin Öztekin (@yasinoztekin)&#39;in paylaştığı bir gönderi (May 19, 2018 at 11:47öö PDT)

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