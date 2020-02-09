Konyaspor'un Ünal Karaman ısrarı: Bütün şehir onu istiyor

Konyaspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte Ünal Karaman sesleri yükseldi.

Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı yarın da görüşme yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Ünal Karaman'ın sezon sonuna kadar hiçbir takımı çalıştırmak istemediği ve önceki günlerde de Yeni Malatyaspor'un teklifini geri çevirdiği aktarıldı.

05:27 dk 12 Ekim 2019 Yeni Şafak Portre - Ünal Karaman Fransızlar 'esmer çocuk' olarak bilir ama o aslında hilal bıyıklı Ünal'dır… Hocanın değerli görüldüğü konulardan bir tanesi de vatan sevgisidir…



