SÜPER LİG

Konyaspor'un Ünal Karaman ısrarı: Bütün şehir onu istiyor

İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
Ünal Karaman

Ünal Karaman

Konyaspor yönetimi, teknik direktör Ünal Karaman ile yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etti. Kocaman da bugün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Deneyimli teknik adamın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte Ünal Karaman sesleri yükseldi.

Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman'a, hem yöneticilerin hem de taraftarın sıcak baktığı yarın da görüşme yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Ünal Karaman'ın sezon sonuna kadar hiçbir takımı çalıştırmak istemediği ve önceki günlerde de Yeni Malatyaspor'un teklifini geri çevirdiği aktarıldı.

Portre - Ünal Karaman
Yeni Şafak

Portre - Ünal Karaman

Fransızlar 'esmer çocuk' olarak bilir ama o aslında hilal bıyıklı Ünal'dır… Hocanın değerli görüldüğü konulardan bir tanesi de vatan sevgisidir…


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Centilmen futbolcu para ödülünü Mehmetçik Vak...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.