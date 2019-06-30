Köprüden önce son çıkış

Ekonomist, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) iş birliğinde spor kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasının “Köprüden önceki son çıkış” olduğunu söyledi. Bir dönem TFF Genel Sekreterliği görevini yürüten Emre Alkin, TBB’nin kulüp borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadelendirme çalışmasıyla ilgili olarak, “Uygulama doğru bir çalışma ancak işe yaraması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. TBB yapılandırmasına ‘Köprüden önceki son çıkış’ diyorum. Bu yapılan iş çok önemli. TFF’nin bugüne kadar yaptığı birçok işi eleştirenler var ama bu doğru bir iş. Bu işin tam tutması için bir şart var. O da bu kulüpleri bundan sonra eski anlayışla yönetmemek. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak ve Finansal Fair Play şartlarını Avrupa’ya gidiyormuş gibi uygulayacak. Avrupa’ya gitsin veya gitmesin bütün kulüpler Finansal Fair Play şartlarına uyacaklar” diye konuştu. Emre Alkin, TFF’nin mali disiplinle alakalı talimatlarda yaptığı değişikleri değerlendirerek şunları kaydetti: “Talimatlarda değişikliği doğru yaptılar. Bu parayı verdikten sonra Finansal Fair Play şartlarının herkes tarafından benimsenebilmesi için bir kurallar manzumesi getirilecekti. Mali yapıları bir önceki dönemin anlayışıyla yönetirlerse sanıyorum köprüden önceki son çıkışı kullanamayacaklar. Bankalar sert davranacaklar ama ben kulüp yönetimlerinin kendi mali yapılarını bankalar kadar tanımadığını düşünüyorum. Anadolu kulüplerinin yönetimlerinin bankalar kadar mali tabloları doğru tahlil edeceklerini zannetmiyorum. Benim tavsiyem; kulüpler, bankacıların sözünü dinlesinler. Mali yapıları çok iyi analiz edemedikleri ortada. Dolayısıyla bankacılara güvenecekler ve ne diyorsa bir süre onu yapsınlar. Kulüplerin, nakit akışı düzelene kadar bankaların yol göstermesine ihtiyacı var.”

Avrupa’dan men ihtimali sadece 1 yıl boyunca kalkmıştır

Prof. Dr. Emre Alkin, Türk kulüplerinin Finansal Fair Play kriterleri gereği Avrupa’dan men edilme riskinin 1 yıllığına ortadan kalktığını savundu. Kulüplerin harcamalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Alkin, “Avrupa’dan men ihtimali sadece 1 yıl boyunca kalkmıştır. Bir yıl sonra kontrol etmek lazım. Yine aynı kafada gidip borç yaparlarsa bu işten kurtulamazlar. Bu, geçmişteki borçları yapılandırıyor, önümüzdeki dönemi kapsamıyor” değerlendirmesinde bulundu. Alkin, kulüplerin futbolculara net ücretlere ek performans primi vermesinin sakıncalarına değinerek şu ifadeleri kullandı: “Bütün kontratlar TFF ve UEFA’ya gönderiliyor. Anlaşmalarda performansla ek ödeme maddeleri var. Normalde futbolcuya ödenecek paradan çok daha fazla ödeme çıkıyor. Standart kontratlar olması lazım. Aslında kulüpler ana çerçevede anlaşıyor ama sezon sonunda performansa göre futbolcuya ne kadar para ödeneceği önceden belli olmuyor. Atacağı gole, oynadığı maç sayısına, kulübün şampiyon olup olmamasına bakıyor. Futbolcuya net olarak ne kadar ödeneceğini bilmek çok zor. Bu konuda bir standart olması lazım.”

Sporun olduğu yerde barış, kardeşlik vardır

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya’nın Hamm kentinde Türk ve Almanlara yönelik spor, eğlence ve sanat alanında çeşitli etkinliklerin yer aldığı üç günlük Avrupa Spor ve Kültür Festivali’nin (ASKFEST) açılışına katıldı. Bakan Kasapoğlu, LippenPark’ta düzenlenen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Spor kardeşliğin, barışın, sevginin, saygının, empati kurmanın en güzel araçlarından biridir. Avrupa Spor ve Kültür Festivali’nin açılış töreni vesilesiyle bir aradayız. Festivalimizin Türk-Alman toplumuna, gençlerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi. Gerek ülke içinde gerekse yurt dışında yapılan sportif aktiviteleri çok önemsediklerini belirten Bakan Kasapoğlu, “Sadece ülkemizde değil, yurt dışında yaşayan gençlerimizin de bizler için ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu her zaman uygulamalarımızla da ifade ediyoruz. Yurt dışında yaşayan gençlerimizi Türkiye’de yaşayan gençlerden ayrı tutmuyoruz. Bizim kalbimizdeki, gönlümüzdeki yerleri bir. Bundan sonraki süreçte Türkiye’de olduğu gibi Türkiye dışındaki gençlere yönelik faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi, çalışmalarımızı artıracağız. Onun için büyük bir gayret içerisindeyiz. Yurt içindeki tesislerimizi yurt dışındaki gençlerimizin de kullanımına sunmak için önemli atılımlar ortaya koyuyoruz. Her bir gencimiz bizler için önemli bir potansiyel, önemli bir zenginliği ifade ediyor ve onların bu zenginliklerini ortaya çıkaracağız ve her birini geleceğin güçlü anne ve babaları olmaları için yetiştireceğiz” diye konuştu.

Yapılandırma kulüplere ciddi rahatlama sağlayacak

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, 2 yıl ana para ödemesiz 5 yıl vadeli yapılandırma çalışması ve beraberinde gerçekleştirilen talimat değişikliklerini yorumladı. Ahmet Ağaoğlu, “Yeniden yapılandırma daraltılmış bütçeyle de olsa nakit akışı anlamında kulüplere ciddi bir rahatlama sağlayacaktır”, Mehmet Yiğiner ise “Bu uygulamayla Türk futbolunun önü açılacak. Zaten buna ihtiyaç vardı”, Murat Cavcav da “Potansiyel gelirleri ve güçleri üzerinden her kulüp, yapılandırmanın zeminini bankalarla kendisi oluşturacak. Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki kulüplerin yapılandırmadan faydalanması çok da kolay görünmüyor” değerlendirmesinde bulundu.