Vedat Muriç'in transferi için yenisafak.com'a resmi açıklama

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'in transferine ilişkin yenisafak.com Spor Servisi'ne özel bir açıklama yaptı. "Vedat Muriç'in aklında bir takım var, Galatasaray şampiyon bir takım ve orada oynamak istemesi doğal" diyen Kartal, Galatasaray'ın teklifinin üstünde bir teklifin kendilerine ulaştığını söyledi.

Oyuncularının isteklerinin önemli olduğunu ancak kulüp menfaatlerini düşünmek zorunda olduğunu belirten Hasan Kartal, 'Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse oyuncuyla ilgileniyor. Bizim ağzımızdan 10 milyon euro gibi bir rakam çıkmıştı. Bu rakamı veren olursa zaten bir itirazımız olmaz' ifadelerini kullandı.

"Vedat Muriç gibi bir oyuncuyu alacak kadar bonservis almalıyız"

"Vedat Muriç çok değerli bir oyuncu. Bizim onu satmamız halinde onun ayarında bir oyuncu almamız lazım. Bu yüzden karşılığını bulması gerekiyor. Takas konularından ziyade biz transferi nakit para üzerinden düşünüyoruz. Pazartesi kulüpler birliği toplantısı var orada da görüşmelerimiz olacaktır. Bu transfer bu hafta netleşir, netleşmesi de gerekiyor."

"Vedat yükselişte olan çok iyi bir futbolcu. Önünde de birçok teklif var. Ayrılmaya yakın olduğunu söyleyebilirim. İstediğimiz rakam verilmezse o zaman Vedat, Rizespor'da kalmaya devam eder.