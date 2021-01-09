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Korona gölgesinde oynanan maçı Liverpool kazandı

İngiltere Federasyon Kupası (FA) 3. tur karşılaşmasında Liverpool, koronavirüs vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 yendi.

Haber Merkezi AA
Liverpoollu futbolcuların gol sevinci.

Liverpoollu futbolcuların gol sevinci.

Liverpool, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.

Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, Kovid-19 vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura yükseldi.

Liverpool'un gollerini 4. ve 63. dakikalarda Sadio Mane, 60. dakikada Georginio Wijnaldum ve 65. dakikada Muhammed Salah kaydederken, Aston Villa'nın tek golünü 41. dakikada Louie Barry attı.

Aston Villa'nın antrenman tesisleri kapatılmıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtilmişti.

Bayern Münih yıkıldı: 2-0 öne geçtiği maçı kaybetti
Bayern Münih yıkıldı: 2-0 öne geçtiği maçı kaybetti

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 15. haftasında Borussia Park’ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.Bavyera ekibi, karşılaşmanın 20. dakikasında penaltıdan Robert Lewandowski ve 26. dakikada Leon Goretzka’nın golleriyle 2-0 öne geçti.Borussia Mönchengladbach bu gollere 36. ve 45. dakikalarda Jonas Hofmann ile cevap verdi, ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 49. dakikada Florian Neuhaus’un fileleri havalandırmasıyla skoru 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Mönchenglabach müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.Gladbach hand Bayern their first Bundesliga loss since September 😤 pic.twitter.com/BlQQQMcSYC&mdash; B/R Football (@brfootball) January 8, 2021 Bu sezon ikinci yenilgisini alan lider Bayern Münih, 33 puanda kaldı. Borussia Mönchengladbach ise puanını 24'e çıkararak 7. sırada yer aldı.Merih Demiral'lı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan'ı devirdi (ÖZET)

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