Korona gölgesinde oynanan maçı Liverpool kazandı

Liverpool, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.

Alman teknik direktör Jurgen Klopp'un öğrencileri, Kovid-19 vakaları nedeniyle sahaya 23 yaş altı takımıyla çıkan Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek kupada 4. tura yükseldi.

Liverpool'un gollerini 4. ve 63. dakikalarda Sadio Mane, 60. dakikada Georginio Wijnaldum ve 65. dakikada Muhammed Salah kaydederken, Aston Villa'nın tek golünü 41. dakikada Louie Barry attı.

Aston Villa'nın antrenman tesisleri kapatılmıştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, oyuncular ve teknik ekipte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattığını duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hafta başında yapılan rutin Kovid-19 testlerinde birkaç oyuncu ve teknik ekibin sonucunun pozitif çıkmasının ardından ikinci kez test yapıldığı ve yeni birçok vakanın ortaya çıktığı belirtilmişti.

Ákos Onódi

Mungo Bridge

Dominic Revan

Jake Walker

Callum Rowe

Ben Chrisene

Louie Barry

Kaine Kesler

Arjan Raikhy

Mamadou Dialla Sylla

Lamare Bogarde

Harrison Sohna

Brad Young

Hayden Lindley

Sil Swinkels

Teddy Rowe



𝟭𝟲 debuts. 👊#EmiratesFACup pic.twitter.com/EgCUoJom9O — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 8, 2021