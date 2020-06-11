PREMİER LİG

Koronavirüs paylaşımı başını yaktı: Dele Alli'ye bir maçlık men cezası

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Dele Alli'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı video içeriğinin uygun olmaması gerekçesiyle bir maç men cezası verildi.

Haber Merkezi AA
Alli, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Alli, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 22 maçta 8 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Fotoğraf: Peter Cziborra / Reuters

İngiltere Futbol Birliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından uygun olmayan içerikli video yayınladığı gerekçesiyle Tottenham'da forma giyen Alli'ye bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Tottenham ile Manchester United arasında 19 Haziran'da oynanacak lig maçında görev alamayacak İngiliz oyuncu, 50 bin sterlin para ve koronavirüse ilişkin zorunlu eğitim alma cezalarına da çarptırıldı.

Dele Alli ise gelen tepkiler üzerine söz konusu eylemi nedeniyle taraftarlardan ve İngiltere Futbol Birliğinden özür diledi.

  • Alli, şubat ayında sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Asyalı bir vatandaşı çekerek onu yeni tip koronavirüsle bağdaştırıcı ifadeler kullanmıştı.

Dele Alli'nin tepki çeken paylaşımı
Dele Alli'nin tepki çeken paylaşımı

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